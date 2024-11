Gyáván elbújt hívei elől a vesztes Kamala Harris, ahogy Hillary Clinton 8 éve

Kamala Harris, a Demokrata Párt elnökjelöltje elveszítette a választást. A párt eredményváró bulijai országszerte elkezdtek kiüresedni, a támogatók pedig finoman szólva sem örülnek az eredménynek. Az este kezdetén még örömünnep uralkodott a Howard Egyetemen, ahol Kamala Harris is várta az eredményeket, azonban ahogy érkeztek a szavazatok, úgy kezdett el egyre nagyobb csend uralkodni a rendezvényen. Maga Harris egyébként jelezte, nem fog beszédet mondani a választás éjszakáján, de ezt is a kampányának egyik vezetője közölte az összegyűlt emberekkel, a hívek pedig szépen lassan el is hagyták az eredményvárók helyszíneit.

A források egyöntetűen arról számolnak be, hogy a demokrata párt vezetését is sokként érte az eredmény, néhányan pedig el is kezdték keresni az okokat. Sokak szerint a demokraták nem tudták megszólítani azokat az embereket, akiket a mindennapi problémák mozgatnak. A demokraták annak sem örülhetnek, hogy minden jel szerint elveszítették többségüket a törvényhozásban is. Az azonban egyértelműen látszik az eredményeken, hogy Trump sikeresebb kampányt folytatott, hiszen 2020-as választáshoz képest a legtöbb helyen javítani tudta eredményét.

Hasonló történt nyolc évvel ezelőtt is. Akkor Hillary Clinton szintén nem tartott beszédet a választás éjszakáján, állítólag hisztérikus rohamot kapott Trump sikere miatt. Most ezt ismételhette meg Kamala Harris is.