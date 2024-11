Brutális gyilkosság történt Bécsben, egy anya halálra késelte négyéves kisfiát

A fiatal apa bejelentése nyomán a rendőrök a pár otthonához érkeztek, ahol a látvány még a tapasztalt nyomozókat is mélyen megrázta – számolt be róla a krone.at. A helyszíni riport szerint a lakótelepen összegyűlt szomszédok közül többen elmondták, hogy jól ismerték az anyát és a kisfiát.

A gyerekeink gyakran játszottak együtt, számára a fia volt a legfontosabb

– mondta az egyik környéken lakó nő.

A kisfiút késsel ölték meg, testén több szúrás- és vágásnyomot találtak.

Bár az apa hívta a rendőröket és a mentőket, a helyszínre érkező orvosok már csak a halál tényét tudták megállapítani.

A családot jól ismerő lakó, Klaudia, aki szintén a lakótelepen él elmondta:

Nagyon kedves nő volt. Az óvodában dolgozott, és gyakran adott nekünk hasznos tanácsokat a gyereknevelésről.

A háromgyerekes Klaudia arról is beszámolt, hogy a tragikus reggelt sosem fogja elfelejteni.

Nem tudom elképzelni, hogy ezek után továbbra is itt éljek

– vallotta be.

Az anya a szörnyű tettet követően megpróbált végezni magával is.

Ha ön úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére indított, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot!

A rendőrség jelenleg az ügy pontos részleteit vizsgálja. A szomszédok elmondása szerint nem tudtak házassági problémákról vagy konfliktusokról a család életében, így értetlenül állnak a gyilkosság előtt - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Korábban arról is írtunk, hogy egy washingtoni férfi ellen büntetőeljárás indult, miután lelőtte kilenc hónapos kisfiát, miközben a baba aludt. Egy kegyetlen családirtásról is beszámoltunk áprilisban: alvó gyerekeit végezte ki egy oklahomai anya. A nő vallomása szerint meg akarta "menteni" gyerekeit az agresszív apától és magával is végezni akart utána.

Anyja szeme láttára lőtte fejbe kétéves fiát egy kegyetlen apa is. Először egy pisztollyal próbálta meg bosszúból szétlőni a gyerek fejét, majd amikor ez nem sikerült, sörétes puskát emelt rá, és közvetlen közelről rálőtt.

Szándékosan fejbe lőtte hat hónapos unokáját egy amerikai nő is tavaly. Egy családi vita után szándékosan csecsemő unokája arcába lőtt az ohiói nő.