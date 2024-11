Csapattársait gyilkolta meg egy egyetemi focista

A férfi a virginiai egyetem amerikai foci csapatában játszott. 2022 novemberében éppen a csapattársaival ért vissza az iskolához a buszukkal. Már út közben gyanús üzeneteket küldött a hozzá közel álló embereknek, rokonainak.

Ez az egész út, ezek a fiúk őrültek...ma este vagy a pokolba kerülök, vagy a börtönbe. Sajnálom

– írta az egyik üzenetében.

UVA Shooting Suspect Pleads Guilty to 2022 Murder of 3 University Football Players https://t.co/nPcncfnVQK — My Break News_US (@MyBreakNews_us) November 21, 2024

Ezek után a szemtanúk beszámolója szerint elővette a fegyverét, és az ülések közötti résen lelőtte Lavel Davist. Ekkor még Davis megpróbálta lefegyverezni a támadót, aki erre tarkón lőtte.

A férfi ezek után lelőtte Devin Chandlert, majd D’Sean Perryt, aki egy zajszűrés fülhalgatóval zenét hallgatott és aludt.

Két focista a helyszínen meghalt, egy pedig a kórházban halt bele a sérüléseibe.

Christopher Darnell Jones Jr. másik két csapattársát is megsebesítette, majd próbált elmenekülni. Az autójához indult, közben a fegyvert, a kabátját és a pulóverét a bokrok közé dobta. A rendőrök később elfogták. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a férfi miért gyilkolta meg a csapattársait.

A férfi most a bíróságon több vádpontban is bűnösnek vallotta magát. A tervek szerint az ítélet kihirdetése február 4-én fog kezdődni és több napig fog tartani. Christopher Darnell Jones Jr. Akár élete végéig is börtönbe kerülhet – írja a People.

