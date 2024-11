Futás közben raboltak el és gyilkoltak meg egy óvónőt

Egy 34 éves, kétgyermekes anya, Eliza Fletcher, 2022. szeptember 2-én reggeli futására indult a hajnali órákban. Ekkor egy sötét terepjáróval rabolták el a Memphisi Egyetem közelében.

A családja és a hatóságok kitartóan keresték napokon keresztül, a közvetlen közösségükben is sokan segítettek a keresésben.

Emlékszem, hogy amikor találkoztam a családdal, akkor még mindannyian imádkoztunk a biztonságos visszatéréséért.

- mondta a kerületi ügyész.

Az óvónőként dolgozó anya holttestét egy héttel később találták meg, nagyjából 10 kilométerre onnan, ahonnan elrabolták. Az esettel kapcsolatban elfogtak egy 40 éves férfit, Cleotha Abstont. A férfit többek között emberrablással, gyilkossággal és bizonyítékok meghamisításával vádolják. Az ügyvédje azt javasolta, hogy fogadja el a vádalkut és mondjon le a fellebezési jogáról. Ha ezt nem teszi meg, akkor nagy eséllyel halálra ítélték volna.

Abston októberben bűnösnek vallotta magát és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A kerületi ügyész a férfi tárgyalása során felolvasott egy levelet, amit az áldozat családja írt:

Örökre megváltoztattad az életünket, most már semmi sem lesz olyan mint korábban volt. Meggyilkoltad Lizát, annak ellenére, hogy ő nem bántott téged. Valójában ő lett volna az első, aki segített volna rajtad, ha szükséged lett volna rá.

Fotó: Eliza Fletcher. Photo: Facebook

Korábban hazánkban is történt hasonló eset, amikor egy futónőt gyilkoltak meg. A férfi megerőszakolta, majd megölte a nőt, a DNS minta alapján sikerült őt azonosítaniuk, életfogytiglani börtön vár rá.

Egy másik nő is gyilkosság áldozata lett Tokióban, amikor egy bárban dolgozó nőt nyakon szúrta egy vendég. A nő később belehalt a sérüléseibe.

Jelenleg is szökésben van egy másik férfi, aki agyonlőtte terhes feleségét, majd menekülés közben egy férfit is meglőtt és annak autójával hajtott el a helyszínről. Ezután betelefonált a rendőrségre, hogy elmondja, mit tett.

Egy férfi azzal telefonált be a rendőrségre, hogy a felesége túladagolta magát, de a kórházban kiderült, hogy bántalmazás nyomai vannak a testén. A nő később belehalt a sérüléseibe. A férfit emberöléssel vádolják.