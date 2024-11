Egy férfi annyi szemetet hordott össze, hogy megbetegedtek miatta a szomszédok

Sokan arra panaszkodnak, hogy a szomszéd túl korán nyírja a füvet, vagy esetleg áthallatszódik a felújítás zaja. De arra a borzalomra senki sem számít, amikor lakást vesz, hogy a szomszédja annyi szemetet fog összehordani az udvarra, hogy igazi szeméttelep alakul ki. Ez történt Staffordban, az Egyesült Királyságban, ahol

a lakók arra kényszerültek, hogy olyan helyen éljenek, ahol a szomszéd által összegyűjtött szemét miatt hemzsegnek a patkányok.

A patkányok a lakók elmondása szerint bejárkáltak az otthonaikba és megbetegítették a gyerekeiket, gennyes szemgyulladást kaptak. A halmokban álló szemét több alkalommal is kigyulladt, így a tűzoltóság is rendszeresen járt ki a területre.

A lakók számos alkalommal jelezték a hatóságoknak, hogy komoly probléma van a szomszédban, végül 14 hónap után érkezett meg a segítség, hogy eltávolítsák a szemetet.

Egy évbe telt, mire bármit elintéztünk, és most egy hét alatt sikerült mindent elvinni. Ez csak azért ennyire frusztráló, mert így látszik, milyen gyorsan lehetett volna kezelni a helyzetet.

- mondta az egyik lakó csalódottan.

A helyszínről számos szemetet elvittek, mint például törmelékeket, kanapét, matracokat, fadarabokat, hűtőszekrényeket és kidobott szőnyegeket is.

Létfontosságú volt, hogy megfelelő jogi eljárást alkalmazzuk annak érdekében, hogy ne csak eltávolítsuk ezt a csúnya rendetlenséget, hanem biztosítsuk, hogy ez többé ne forduljon elő.

- mondta Ian Fordham a környezetért felelős városi tanács tagja.

Elmondta még, hogy olyan végzést hozott a bíróság, hogy tilos bárkinek, még a tulajnak is az ingatlan területére lépnie. A szemét elhordásának és kártevőirtásnak költségeit pedig ki fogják számlázni a tulajdonosnak.

Együtt fognak dolgozni a ház tulajdonosával annak érdekében, hogy a ház újra használható legyen és ne rontsa tovább az utcaképet.

Az ingatlan udvara jelenleg így néz ki megtisztítva.

Korábban már írtunk egy olyan magyar férfiról, aki 21 tonna szemetet halmozott fel az udvarán. A hatóságok több alkalommal is kimentek és ellenőrizték, hogy elszállította-e a szemetet, de még így is 16 tonna szemét maradt az udvaron. Akár öt év börtönbüntetésre is ítélhetik. Súlyos szankciókat vezettek be, akár 5 év börtönt is kiszabhatnak azoknak, akik szemetelnek. Ha illegálisan elhelyezett hulladékot talál, akkor azt bejelentheti a HulladékRadar felületén is.

A Balaton környékén is komoly károkat okoz az illegális szemétlerakás, múlt nyáron 500 köbméter illegálisan lerakott hulladékot szedtek össze.