Vizelettel üthetik fel a hamis parfümöket

Megdöbbentő egészségügyi figyelmeztetést adtak ki azzal kapcsolatban, hogy mi lehet valójában a hamis parfümökben. Az embereket ugyanis sokszor vonz az olcsó ár – de a laboratóriumi kísérletek kimutatták, hogy ezek a parfümök valójában emberi vizeletet tartalmazhatnak - számolt be a Mirror.

Sokan úgy érzik, hogy a csúcskategóriás parfümök luxus világa igen csak megfizethetetlen. Ezért néhányan bizonyos alternatívák felé fordulnak.

Az emberek azonban gyakran figyelmen kívül hagyják minőséget. A hamis parfümök, a csalódáson túl - hogy esetleg nem elég tartósak - akár egészségügyi problémákat is okozhatnak.

Ant Robinson, a HalfPricePerfumes ár-összehasonlító webhely illatszakértője figyelmeztetett:

„A Police Intellectual Property Crime Unit által lefoglalt minták laboratóriumi vizsgálatai kimutatták, hogy a hamis parfüm emberi vizeletet tartalmazhat. Igen, jól hallották: vizeletet.

Ennek nyilvánvaló hátrányai mellett a vizelet számos baktériumot és más potenciálisan káros mikroorganizmust is tartalmaz. A hamisított parfümökből hiányoznak azok a tartósítószerek és vegyszerek, amelyek megakadályozzák a baktériumok szaporodását a parfümös üvegekben. Az egészségtelen gyártási körülményekkel és az alacsony minőségű összetevőkkel együtt mindez hozzájárulhat a parfümben lévő baktériumok óriási mennyiségéhez.

Képünk illusztráció.

Fotó: Pinterest

A szakértő megjegyezte, hogy a kiütések, bőrpír és ekcéma a hamisított parfümök általános kockázatai közé tartozik.

Elmondta: „Tele lehetnek olyan káros vegyi anyagokkal, amelyek egyszerűen nem biztonságosak a bőrrel való érintkezéskor, mint például a formaldehid, a ftalátok és a mesterséges pézsma. Sőt, még allergéneket is tartalmazhatnak, amelyek reakciót válthatnak ki. De mivel az összetevők ritkán vannak pontosan felcímkézve, nem fogjuk előre tudni, csak akkor amikor már késő." Robinson elmagyarázta, hogy egyes vegyszerek, például a ftalátok, még a szervezet természetes hormontermelését és az endokrin rendszert is megzavarhatják, míg a mesterséges pézsma az ösztrogén szintre is hatással van.

A hamisított parfümökben gyakran előforduló formaldehid és policiklusos aromás szénhidrogének szintén növelhetik a rák kockázatát és kialakulását.

A szakértő figyelmeztetett: „A formaldehidnek való kitettség összefüggésbe hozható a nasopharyngealis rák, a leukémia és más típusú rák megnövekedett kockázatával. A policiklusos aromás szénhidrogéneknek való kitettség pedig összefüggésbe hozható a tüdőrák, a bőrrák és más ráktípusok fokozott kockázatával."