Harry herceg megcsináltatta élete első tetoválását - videó

A sussexi hercegről egy tetoválószalonban készült egy videó, amelyben az amerikai zenei sztár, Jelly Roll tetoválást készít neki a kanadai Invictus Játékok reklámjaként. A játékokat jövő februárban tartják február 8 és 16 között.

Jelly Roll - akit a rendezvény jövő évi záróünnepségének első sztárvendégeként jelentettek be - elmondta Harrynek:

Tudod, el sem hittem, amikor felhívtak, és azt mondták, hogy Harry herceg ma tetováltatni akar, és azt akarja, hogy én csináljam neki az első tetoválását

- írja a The Standard.

De Jelly Roll gyorsan megegyezett Harryvel, és azt mondta:

Zenélek az Invictus Games-en. Csak hagyd, hogy én csináljam az első tetoválásodat

Végül Harry így válaszolt:

Rendben, csessze meg. Gyerünk! Csináljuk meg! Hol akarod?

A herceg itt azzal viccelődött, hogy akár a fenekére is lehetne csinálni a tetoválást, de a zenész azt mondta neki, hogy jól látható helyre kell kerüljön a tetoválás, így végül a nyakra esett a választás:

Ezután Harry nyakára tetoválta, hogy Én vagyok Jelly Roll!

A tetoválás természetesen nem igazi, csupán reklámnak szánták,

a Hello magazin szerint többen is megijedtek a videó láttán. A lap azt is írja, hogy a videó még szeptemberben készült, de ugyanakkor nem ő lenne az első ember a királyi családból, akinek van tetoválása: Eugénia hercegnő bal füle mögött egy karika van tetoválva.

