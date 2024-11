Rendkívül ritka esemény, a világ legnagyobb virága nyílt ki az ausztrál botanikus kertben

Ahogy a neve is sugallja, a hullavirág rothadó húshoz hasonló illatot áraszt, amikor virágzik, hogy ezzel vonzza magához a beporzókat.

A hatóságok szerint a virágzás csak 24-48 óráig tart, és csak 10 évente egyszer fordul elő.

Miután a múlt hét elején a virágzás elindult, a tetemvirág végül hétfőn nyílt ki. Rengeteg ember vett részt az eseményen. A kertek még élő közvetítést is tartottak, így a világ minden tájáról szemtanúi lehettek a virágzásnak - írja a Fox Weather.

A virágról készült felvételen egy hőkamera mérési eredményei is szerepeltek, mivel a hullavirág virágzás közben körülbelül 100 fokra melegszik fel.





A hullavirág az indonéziai Szumátra esőerdeiben honos, de világszerte botanikus kertekben termesztik. A tetemvirágok meglehetősen nagyok, porzójuk - az Encyclopedia Britannica szerint - akár közel 3 méter magasra is megnő.

Ezek a virágok nagyon ritkák, kevesebb mint 1000 példány maradt belőlük

- közölte az amerikai botanikus kert.

A Nemzetközi Természetvédelmi Unió a veszélyeztetett fajok közé sorolta őket.

Az Origo korábban arról is beszámolt, különféle legendák is születtek a történelem során a ritka és jellegzetes hullavirághoz köthetően. Többek között, hogy elefántok porozzák be, és felfalja a gondozóját.