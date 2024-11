Ismét diadalmaskodott a kettős mérce Brüsszelben

Az Európai Néppárt által támogatott biztosjelöltről már a Politico is megírta, hogy hazájában is szemet szúrt: férjével (egy nyugdíjas tengerészkapitánnyal) együtt házai, lakásai vannak és egy jachttal is rendelkezik, ami miatt a horvát médiában és egy civil szervezetben is felmerült a kérdés, hogyan tudott közalkalmazottként ekkora vagyonra szert tenni.