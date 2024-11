Izraeli nagykövet: A Nemzetközi Büntetőbíróság komolytalanná tette magát

– És a civilek?

– Amikor az áldozatok számáról beszélnek, arról kevesebb szó esik, hogy közülük 17-20 ezer terrorista. Vagy emlékeztetnék arra az állítólagos tavalyi esetre, amikor egy kórház elleni rakétatámadásban ötszáz ember veszett oda. A teljes nemzetközi média ettől zengett. Arról aztán megfeledkeztek, hogy később kiderült, valójában nem a kórházat érte a csapás, hanem a parkolót, hogy nem ötszáz ember halt meg, hanem ötven, és ami a legfontosabb, hogy nem Izrael lőtte ki a rakétát, hanem az Iszlám Dzsihád. A Gázai övezetből indított rakéták 11 százaléka egyébként is saját területükön csapódik be. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ezeket is mind hozzászámolják az összes áldozathoz. Ráadásul egy 2022-es ENSZ-jelentés szerint a városi harcban minden harcos halálára kilenc civil halott jut. Még ha hiszünk is a Hamász statisztikáinak, az arány Gázában akkor is egy az egyhez!

Természetesen akár egyetlen civil halála is borzalmas. A háború egy pokol.

Viszont mindent megteszünk, hogy elkerüljük a civilek szenvedését. Segélyszállítmányokat küldünk, előre értesítjük őket a csapásokról – hogy lehet ezt szándékos genocídiumnak nevezni?

– Tehát nincs jogi következménye a döntésnek?

– Izrael nem tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. De még ha az is lenne, ennek a bíróságnak nincs joghatósága fellépni olyan demokratikus államok ellen, amelyek saját igazságszolgáltatással rendelkeznek. Márpedig Izraelnek nagyon is szabad, független bírósága van, amely még saját kormánya ellen is fel mert lépni. Ki tudjuk vizsgálni, és ki is vizsgáljuk az aggályos eseteket.

Érdemes azt is tudni, hogy talán az izraeli hadseregben a legmagasabb a jogi szakértők száma.

Számos művelet csak akkor indulhat meg, ha értékelésük szerint minden a nemzetközi jogi normáknak megfelelően történik. És nem a Nemzetközi Büntetőbíróság, hanem magunk miatt!

– És mi a helyzet a politikai következményekkel? Igaz, ugyanez a bíróság Vlagyimir Putyin ellen is elfogatóparancsot adott ki, de az orosz elnök nem nagyon zavartatja magát…