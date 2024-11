Több kiló kábítószert csempészett a Netflix egyik sztárja

Elkapták a Too Hot to Handle sztárját, aki 150 000 font értékű (nagyjából 70 millió forint) kannabiszt csempészett egy Thaiföldről induló járaton. Olga Bednarskát, aki a Netflix sikershowjában szerepelt a vámosok állították meg a manchesteri repülőtéren. Két nagy bőröndje volt, benne összesen 40 kg kannabisz. A 27 éves Bednarska azt állította, hogy a táskákat egy "Tex" nevű barátja adta neki. Az influenszer azt mondta, hogy Tex kifizette a phuketi repülőjegyeit, és arra kérte, hogy cserébe hozzon neki márkás ruhákat és órákat - számolt be a Mirror.

Bednarskát letartóztatták, és később bűnösnek vallotta magát kábítószer csempészés miatt. Az egykori tévésztár egy hónapja letartóztatásban volt, és sírva fakadt, amikor kiderült, hogy megmenekül a börtöntől, helyette pedig felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

John Potter bíró azt mondta a bíróságnak, hogy Bednarska 16 000 font (7,5 millió forint) adósságot halmozott fel, miközben megpróbálta finanszírozni fényűző életmódját.

A bíróság szerint Bednarska, ahogy mondani szokás, jóval tovább nyújtózkodott, mint ahogy a takaró ért, és a bűnözés felé fordult, hogy kiegyenlítse adósságát

ezért beleegyezett, hogy Thaiföldre repül, és 18 000 fontért (nagyjából 8,5 millió forint) cserébe dizájner cikkeket importál.

Bednarska október 10-én találkozott Tex egyik "társával", mielőtt bejelentkezett ingyenes szállodai szobájába. A Netflix sztárja „költőpénzt” is kapott. Arra kérték fel, hogy vegyen bizonyos tárgyakat a márkás ruhák és órák "eltakarásához", a nő semmit nem tudott a kannabiszról.

Október 20-án repült haza, és leszálláskor a határőrök megállították. Bednarska megerősítette, hogy ő maga csomagolta be a csomagokat, ezután megkérték, hogy nyissa fel a bőröndöket. Azonban nem tudta kinyitni őket, mivel nem tudta az azt nyitó kóddal.

Bednarska elmondta a rendőröknek, hogy a csomagokat a repülőtéren kapta.

Ruhája alatt számos, vákuummal lezárt kannabisz zacskó volt. A drogok össztömege 39,4 kg volt. Potter bíró azt mondta: