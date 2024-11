Kalapáccsal kergette az embereket egy férfi, mert megsérült az autója - videó

Egy térfigyelő kamera rögzítette a Middlesbrough állambeli Park Lane-en, amint a 24 éves Akheel Khan egy kalapáccsal a kezében hadonászik és azzal kergeti az utcában lévő embereket.

Az eset augusztus 4-én este nyolc óra után történt, miután Khan észrevette, hogy aznapi zavargások során az egyik tüntető megkarcolta az autóját.

A férfi olyan dühös lett emiatt, hogy elővett egy kalapácsot, majd elindult megkeresni azt, aki megrongálta az autóját.

Amikor nem talált senkit az utcán, akkor elkezdett hadonászni a kalapáccsal, majd az arra járókat megkergette vele.

Ekkor az utcában lakók azonnal értesítették a rendőrséget, akik csak több ember segítségével tudták megállítani az őrjöngő férfit, majd végül letartóztatták.

Khan a tárgyaláson beismerte, hogy kalapáccsal kergette a tüntetőket. A férfi ügyvédje a bírót arra kérte, hogy enyhítse a férfi büntetését, mivel ebben az ügyben ő az áldozat, hiszen attól lett dühös, hogy az autóját megrongálták.

A bíró nem enyhített az ítéleten, az ámokfutó férfit 15 hónap börtönbüntetés kapott.

- írja a The Sun

