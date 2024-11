Kamala Harissék azt hitték, woke-kampánnyal nyerhetnek - tévedtek

Kamala Harris óriásit bukott az elnökválasztáson, ez a szavazatok számán is meglátszott, közel 10 millióval kevesebb voksot gyűjtött össze, mint négy évvel korábban Joe Biden. Miért nem sikerült megszólítani a nőket? Miért nem működik már a woke-ra épített kampány? Janka ebben a Trending epizódban annak járt utána, hogy mi okozta a demokraták vereségét és hogy miért történhetett meg az, hogy annak ellenére, hogy az egész kampányát a nőkre építették, ők is kevesebben szavaztak Kamala Harrisre, mint Joe Bidenre az előző választás alkalmával. De az is kiderül, hogy a liberálisok miért veszítették el a fiatal férfi szavazatok jelentős hányadát.

