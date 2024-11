Hatalmas káosz tört ki egy tengerjárón, több utas megsérült

A hajó Tenerife közelében volt, amikor váratlan széllökés érte - áll a Royal Caribbean Cruises közleményében. A szél miatt a hajó hirtelen mozgást tapasztalt - írja a CBS News.

Jonathan Parrish utas elmondta, hogy éppen a tengerjáró mozijában nézett egy filmet, amikor úgy érezte, a hajó élesen jobbra kanyarodik, majd egy második, intenzívebb kanyar következett.

Az előadást leállították, ő és utastársai elhagyták a termet, utána látták, hogy micsoda rendetlenség lett a hajón. "Az emberek jöttek-mentek, és csak nézték a leesett üvegeket" - mondta Parrish.

Minden az egész emeleten a földön volt

- tette hozzá. Körülbelül öt perc volt, amíg nem tudták, mi történik, de ahogy fogalmaztak, amint a kapitány belépett, és elmagyarázta, egyfajta megnyugvást éreztek. A Cruise Line szerint egy utas megsérült, az illetőnek további orvosi ellátásra volt szüksége, ezért a hajó a spanyolországi Las Palmasban megállt.

A Cruise Line további információt nem közölt az ismeretlen utas állapotáról.

A Royal Caribbiean Cruises adatlapja szerint az Explorer of the Seas hajó 4290 vendég és 1185 fős legénység befogadására alkalmas. A fedélzetén jégpálya, minigolfpálya és sziklamászófal is található. A Bahamákon van bejegyezve, és 2000 óta van forgalomban.

