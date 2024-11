Kelemen Hunor: Az RMDSZ-nek most december elsejére kell koncentrálnia

A romániai államfőválasztás első fordulóját követő urnazárás után a szövetségi elnök rövid sajtónyilatkozatában elmondta: "a ma este csak a máról szólt". Az RMDSZ számára a második forduló december elsején van és a harmadik forduló van december 8-án - utalt Kelemen Hunor a december elsején esedékes parlamenti választásokra. Aláhúzta:

meg kell várni a szavazatok megszámlálását, mert meg van győződve, hogy az exit poll eredményekhez képest jobb eredményt ért el.

Emlékeztetett, hogy a június 9-i helyhatósági és európai parlamenti választásokon is először 5 százalék körül "mérték" az RMDSZ-t, és végül a szavazatok 6,5 százalékát szerezte meg. Újságírói kérdésre közölte: a szövetség előrejelzései szerint 450 ezer voksra vagy annál is többre számít, ami 100 ezer szavazattal lenne több, mint az RMDSZ jelöltjére a legutóbbi romániai államfőválasztáson, 2019-ben leadott voksok száma. "A józan ész programját képviseljük, és az a jó hírem, hogy ezt sokan meghallották, a magyarokon kívül sok román szavazatot is kaptunk" – fogalmazott Kelemen Hunor.

Aláhúzta:

az RMDSZ holnaptól folytatja a kampányt, a szövetség számára ugyanis az erős parlamenti képviselet biztosítása a legfontosabb a jövő vasárnap tartandó parlamenti választásokon.

Mint kifejtette, a szövetség bukaresti jelenléte fontos ahhoz, hogy meg tudja akadályozni "a rossz döntéseket", azt, hogy egy rossz közigazgatási átszervezés történjen, és a magyar közösség a politikai kiszolgáltatottság állapotába kerüljön. Elmondta: bizakodó, hogy azokra a kérdésekre, melyeket az RMDSZ a kampány során felvetett, a következő parlament, a következő kormány és a következő államelnök "jó válaszokat" fog tudni adni.

Kelemen Hunor megköszönte a rá leadott szavazatokat, és gratulált a második fordulóba bejutott államfőjelölteknek. "Várjuk meg, hogy kik lesznek azok" – fogalmazott, rámutatva, hogy az exit poll eredmények nem teljesek, a közvélemény-kutatások a diaszpórára nem terjednek ki. Újságírói kérdésre elmondta: a szövetség december elseje előtt nem tárgyal arról, hogy esetleg melyik államfőjelöltet támogatja az államfőválasztás december 8-i, második fordulójában. Hozzátette: aki megkeresi a szövetséget, annak meghallgatják "a szándékait", ahogy a szövetség is közli a sajátjait.

Kelemen Hunor a CURS által végzett exit poll eredményei szerint a szavazatok 4,6, míg az Avantgarde-CIRA közvélemény-kutatása szerint a voksok 4 százalékát szerezte meg vasárnap.

A legutóbbi, 2019-ben rendezett romániai államfőválasztáson is a szövetségi elnök volt az RMDSZ államfőjelöltje, akkor 357 014 választópolgár adta rá a voksát.