Késelés volt Halloween estéjén Bécsben

Tegnap este heves vita tört ki Bécsben, az Europaplatzon. Egy 22 és egy 42 éves férfi esett egymásnak. A vita közben az idősebb férfi kövekkel kezdte dobálni ellenfelét, aztán többször meg is ütötte a fiatalabbat, és annak 21 éves barátját. Aztán egy kést is elővett, amivel meg is szúrta.

Csak azért nem történt tragédia, mert a 22 éves férfin vastag kabát volt, ami felfogta a szúrást.

A 42 éves férfit a rendőrök letartóztatták, a kést lefoglalták, majd kihallgatták - írja a Krone.

Legalább hatan meghaltak és 40-en megsérültek tavaly, amikor tavaly több halloweeni buliban is lövöldözés történt az Egyesült Államokban. Floridában több százan futottak az életükért, amikor két rivális csoport lövöldözött, közben pedig több fiatalt is eltaláltak. A bulizók pánikban menekültek, erről megdöbbentő felvétel készült. De egy Indianapolis-i és egy texasi házibuliban is volt halálos vérengzés.

Bécsben pedig a nyár közepén

egy chilei 22 éves nőt baltával gyilkolt meg román barátja lakásukban.

A férfi mint kiderült, már korábban is büntetett előéletű volt erőszakos bűncselekmények miatt. Amikor a rendőrök kiérkeztek, a feltételezett 26 éves elkövető az utcán is baltával fenyegette az egyenruhásokat és a felszólítás ellenére sem állt meg, így az egyik rendőr rálőtt - írja az OE24.

A férfi a helyszínen belehalt a lőtt sebbe, és a rendőr is megsérült.

A területet a rendőrség lezárta, és nyomozást indítottak az ügyben - írja a Kronen Zeitung.

Ausztriában elborzasztóan magas az iszlám terrorizmus támogatottsága. Főleg ezért szinte egyetlen nap sem telik el késelések, nemi erőszakok, rablások és egyéb erőszakos bűncselekmények nélkül.

A Taylor Swift-koncerteket célzó terrorista tervek egyértelműen azt mutatják, hogy a szomszédos ország biztonságpolitikájában hiányosságok vannak.

Moussa Al-Hassan Diaw iszlamizmusszakértő ijesztő tényeket közölt egy interjúban. Szerinte

iskolai osztályonként két-három IS ideológiaszimpatizáns jut.

Még az őshonos osztrákok is, még a 13 éves fiúk és lányok is - figyelmeztet a szakértő.