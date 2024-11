Hatalmas kígyó rémisztett halálra egy arizonai sofőrt

Aaron Ricks, aki Scottsdale-be tartott, azután értesítette a rendőrséget, hogy leparkolt, és észrevette, hogy egy kígyó – amelyről később kiderült, hogy egy boa – kidugta a fejét a jármű alól.

Elmondta, hogy

Először azt hittem, egy bevásárlótáska vagy valami műanyag van ott. Vagy talán elütöttem valamit. Kíváncsiságból visszamentem a járműhöz, és megdöbbentem, amikor megláttam a hatalmas kígyót

– mesélte.

A rendőrség a Scottsdale-i tűzoltósághoz irányította át a hívást, és a tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek.

Óvatosan eltávolították a jármű alsó karosszériáját, hogy hozzáférjenek a kígyóhoz, amelyet sikerült sértetlenül kiszabadítaniuk.

Arizona firefighters remove boa constrictor from pickup truck: 'Unusual call' https://t.co/sVZRfRPOAA — Fox News (@FoxNews) November 14, 2024

A kígyót ezután átadták az arizonai vadvédelmi hivatal munkatársainak. A vadvédelmi hivatal munkatársa, Mason Brill a FOX-nak elmondta, hogy a kígyó kisebb égési sérüléseket szenvedhetett a motor közelsége miatt, de komolyabb baja nem esett.

Gyakran, ha állatok bejutnak a motorházba, az súlyos sérülésekkel jár. Megakadnak a szíjakban, vagy akár megfőhetnek. Ez a kígyó azonban szinte teljesen épségben megúszta, legfeljebb kisebb égési sérülései lehetnek

– mondta Brill.

A tűzoltók feltételezése szerint a boa valószínűleg valakinek a háziállata volt, mivel a megjelenése ezt sugallta. Ha a gazdája jelentkezik, a vadvédelmi hivatal segít majd az elszállításban. Ha nem, a kígyó a menhelyen marad, és ott éli le hátralévő életét, amennyiben nem találnak neki új otthont.

Korábban arról is írtunk, hogy egy New York-i sofőr összetörte a bérelt furgonját, amellyel egy kanapét szállított, amikor Manhattanen keresztül haladva egy élő kígyót talált az ülése alatt. Mérges csörgőkígyó harapott meg egy amerikai futárt is.

Kígyót láttak az egyik forgalmas tokiói elővárosi vonaton az utasok májusban is. Emiatt közlekedést leállították, ami több ezer utast érintett. Végül tovább engedték a vonatokat, de a kígyót csak később találták meg.

Nem mindennapi hívást kapott egy kígyóbefogó az ausztráliai Queenslandben is.

A nőt egy nyilvános vécéhez hívták ki, hogy eltávolítson egy ott rejtőzködő foltos fekete kígyót.