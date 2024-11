Elpusztult a világ legnagyobb krokodilja

A krokodil megbújva élt egy Ausztráliához tartozó szigeten, ahol egykor

csónakokat és marhákat támadott meg.

Később bekerült a Green Island-en lévő Marineland Melanesia nevű parkba, ahol sztárlátványosság lett - írja a The Sun.

Az állatot legutóbb október 14-én vizsgálta meg egy orvos, a rutinvizsgálaton még semmi jelét nem mutatta betegségnek, pár nappal később azonban már nem evett. A gondozók a napokban találták meg a tetemét. A park a közösségi oldalán emlékezett meg a hüllőről:

Ahogy azt korábban megírtuk, nyáron az 54 éves Halima Rahakbauw a Maluku-szigeteken keresett kagylókat az egyik folyóban, amikor egy hatalmas krokodil rátámadt és meggyilkolta. Később a hatóságok megölték az állatot, amiben megtalálták a nő maradványait.

Egy 40 éves, új-dél-walesi férfi Queenslandben nyaralt családjával, éppen horgászott, amikor megölte a közel 5 méter hosszú krokodil. Ez a második halálos krokodiltámadás egy hónapon belül, július elején egy 12 éves gyereket ölt meg egy másik ragadozó. Később a hatóságok megölték azt a krokodilt, amelyik minden valószínűséggel felelős volt a férfi haláláér.

Egy másik esetben, július 2-án egy 12 éves kislány esett áldozatul egy másik példánynak, miközben családjával úszott egy szomszédos északi területen. A maradványait napokkal később találták meg, és a vadőrök szintén agyonlőtték azt az állatot is. Idén összesen három halálos krokodiltámadás történt eddig Ausztráliában, ami közel áll az eddigi leghalálosabb évhez, 2014-ben négy támadás történt. Április 18-án egy 16 éves fiú vesztette életét egy queenslandi sziget melletti úszás közben.

A Beryl hurrikánhoz és a korábbi Alberto trópusi viharhoz kapcsolódó heves esőzések miatt legalább 200 krokodil jutott be egy mexikói város területére. A hatóságok szerint a heves esőzések miatt megemelkedett a vízszint a part menti lagúnákban, ami miatt a krokodilok olyan városokba is bejutottak, mint Tampico, Ciudad Madero és Altamira. A környéken eddig 165 krokodilt fogtak be.