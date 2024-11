Lakatos Márk eltűnésének fenomenológiája

Bevezetés

fenomenológia: E. Husserl és követői hatása alatt álló tudományos és filozófiai módszer. – Kiindulópontja ez az alapszabály: „Magukhoz a dolgokhoz!” Tehát úgy kell megragadnunk mindent, amilyen, még akkor is, ha szokatlan, váratlan, logikátlan. Az előítéletektől óvakodnunk kell, a hagyományból származó tényezőket ki kell kapcsolnunk (redukció), csak arra szabad figyelnünk, hogy mi jelenik meg a tisztán figyelésre ráállt tudat színe előtt. Kétellyel és bizalmatlansággal kell kezelnünk minden eleve meglévő elméletet és előföltételezést, amely manipulálná a megfigyelést. A fenomén tehát nem más, mint a dolog maga, a szakszerűen, előítéletek nélkül megragadott tárgy. Ennek minél világosabb nyelven előadott, minél többoldalú leírása a deszkripció. Ilyen értelemben ma mindenfajta tud-ág (élettan, lélektan, embertan, összehasonlító népr., társad-tud., tört., műv. és irodtört. stb.) él a ~ módszerével. (Magyar Katolikus Lexikon)

„A fenomén tehát nem más, mint a dolog maga” – innen indulunk el, bár meglehetősen nehéz lesz Lakatos Márkot mint fenomént elképzelni, legalábbis a szó hétköznapi értelmében.

Kifejtő rész

De hová tűnt Lakatos Márk? S bárhová is tűnt el, miért tűnt el? Ezek a kérdések, amelyekkel szakdolgozatunk foglalkozik.

De egyáltalán eltűnt-e Lakatos Márk?

Úgy tűnik, a hülye napszemüvegek és az idegesítő és elviselhetetlen affektálás „fenoménja” valóban eltűnt. Tanúk és a „fenomént” így-úgy ismerők is ezt a tételt erősítik. Arról nem is beszélve, ha nem tűnt volna el, már régen ott kellene ülnie Gulyás Márton stúdiójában, hogy egyfelől elmagyarázza, nem is úgy volt, másfelől elmagyarázza, a „szörnyek köztünk járnak”. Ugyanezt magyarázná aztán Osváth Zsolt stúdiójában és ölében is, Nagy Ervin értő és szakavatott puszijai közepette. Mivel pedig Lakatos Márk nem jelent meg egyik helyen sem a hülye napszemüvegében és az elviselhetetlenül idegesítő affektálásával, így kijelenthetjük, hogy Lakatos Márk elkövető és főöltöztető eltűnt.

Ha eltűnt, miért tűnt el Lakatos Márk? Feltehetőleg azért, mert Lakatos Márk és a többi, hozzá hasonló fenomén (Osváth, H. P. Edina és a többiek) nagyon bátrak, de nem vakmerőek.