Rengeteg repülőjáratot töröltek Amszterdamban a hó miatt

A 22 érkező és 14 induló járat törlését a repülőtér vezetősége azzal indokolta, hogy nem tudják garantálni a biztonságos felszállást, illetve landolást. A késő járatok között a Schipol weboldala szerint 128 érkező és 15 induló járat van.

A hó és az alacsony hőmérséklet nyomán több kifutó jeges, és a Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) pedig figyelmeztetett, hogy

a repülőtér környékén a széllökések sebessége elérheti az óránként 90 kilométert is.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy óriási fennakadások történtek a havazás miatt a franciaországi légiközlekedésben is. Hargita megyében szintén a hó miatt rengetegen áram nélkül maradtak.Magyarországon a vasúti közlekedésben, valamint a közutakon, illetve Budapesten is káoszt okozott a közlekedésben a hirtelen lehullott hó.