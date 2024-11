Beadta lemondását egy szerb miniszter a vasútállomáson történt tragédia miatt

Ahogy az Origo is beszámolt róla, beomlott egy újvidéki vasútállomás egy része és meghalt tizennégy ember. A november 1-jén történt tragédiáról videó is készült. Az épület régi, 1965 óta felújítatlan részének bejárat feletti tetőszerkezete, nem sokkal dél előtt omlott le. Egy szemtanú szerint hirtelen dőlt össze minden, olyan volt, mintha robbanás történt volna. A vasútállomáson készített képeket ide kattintva tudja megnézni.

A tárcavezető hétfői rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte, kedd reggel adja be lemondását. Mint mondta, eddig az áldozatok iránti kegyeletből nem tette meg ezt a fontos lépést, a háromnapos gyász leteltével viszont beadja lemondását. Hozzátette, hogy már a tragédia napján felajánlotta lemondását a miniszterelnöknek, és a köztársasági elnököt is tájékoztatta a döntéséről. A miniszter ugyanakkor nem érzi magát felelősnek a 14 halálos áldozatot követelő balesetért.

Sem nekem, sem a velem dolgozóknak nincs egy cseppnyi felelősségünk sem abban a tragédiában, ami történt. Biztos vagyok abban, hogy a vizsgálat ezt fogja bizonyítani

- mondta. Vesic emlékeztetett arra, elsőként jelentette be, hogy vizsgálatot indítanak annak megállapítására, hogy miért nem újították fel a vasútállomás épületével együtt a most leszakadt előtetőt is. Az újvidéki vasútállomás szerkezetének egy része pénteken dél előtt néhány perccel szakadt le, maga alá temetve az épület bejáratánál tartózkodókat.

Tizennégy ember meghalt, három súlyosan sérült, egy férfinak mindkét lábfejét, egy nőnek mindkét lábát, egy másiknak pedig a karját kellett amputálni.

Az újvidéki főügyészség közölte, hogy szombaton 26, vasárnap pedig további 14 embert hallgattak ki az ügyben, köztük minisztereket, államtitkárokat és vállalatvezetőket. Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, a munkálatok azonban 2024-ben is folytak. Az építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület használhatóvá vált. Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök péntek este a nemzethez intézett, televízióban is közvetített beszédében az ügy politikai és büntetőjogi felelőseinek a felkutatását követelte.