Leslie Mandoki New Yorkban is hatalmas sikert arat

Leslie Mandoki több mint három évtizeddel ezelőtt forradalmasította a zenét, amikor a jazz és a rock világsztárjait összehozva létrehozta a Mandoki Soulmates formációt. Az együttes tagjai azóta már több mint 35 Grammy-díjat, számtalan koncertet és számos arany- és platinalemezt tudhatnak magukénak - írja a tenyek.hu.

Leslie eddigi pályafutása során számos nemzetközi elismerést szerzett, Magyarországon pedig 2012-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, 2013-ban Fonogram életműdíjat, idén pedig Kossuth-díjat kapott. Emellett zenéje már 40 országban szól, ami csak keveseknek sikerült eddig.

A művész szeptemberben részt vett a FUNKE Mediengruppe által szervezett Medien-Q eseményen, ahol olyan neves személyiségekkel találkozott, mint Julia Becker, Olaf Scholz, Jörg Quoos és Hermann Bühlbecker. A Mandoki Soulmates legújabb lemeze, az A Memory Of Our Future, hónapokon át szerepelt a slágerlisták élmezőnyében, október közepén pedig a 6. helyig jutott, bizonyítva, hogy egy igényes zenei kiadvány is komoly sikereket érhet el Magyarországon. A szakma és a sajtó világszerte elismeréssel fogadta az albumot.

Novemberben debütált a formáció új videóklipje, amely a The Wanderer című dalhoz készült, és az albumot népszerűsíti.

Leslie karrierje új szintre lépett, amikor a New York-i Times Square óriáskivetítőin zenéjét egy órán belül nyolcszor játszották le – ami egyedülálló eredmény a magyar művésztől. Erről büszkén számolt be Facebook-oldalán:

A Mandoki Soulmates fő küldetése, hogy összekösse a generációkat ebben a szezonban is és legújabb albuma, A Memory Of Our Future világszerte kiemelkedő elismerést arat.

A művész korábban arról is beszélt, hogy amit elért a világon, azt mind Magyarországnak köszönheti. A Bazilika előtti téren tartott ingyenes koncertet a többszörös platina- és aranylemezes Mandoki Soulmates, amin az új, Memory of Our Future című album összes dala elhangzott.

