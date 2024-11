Lövöldözés tört ki egy plázában

A helyi csatornák szerint 13:45-kor riasztották a rendőröket a Park Plaza Mall bevásárlóközpontból. A hírek szerint két, egymást ismerő ember lőtt egymásra.

Fotó: Facebook

A Little Rock-i rendőrség később megerősítette, hogy három ember veszett össze, majd lőttek egymásra. Hogy miért estek egymásnak, egyelőre nem lehet tudni. A bevásárlóközpontot a lövöldözés után kiürítették, és aznap már nem is nyitott ki.

Little Rock polgármestere elfogadhatatlannak ítélte az erőszakot, és azt mondta, hogy meggondolatlanság életeket kockára tenni, főleg egy apróság miatt.

Két személy hanyag, értelmetlen és bűnöző cselekedete ma veszélyeztette a lakók és a látogatók életét és biztonságát. Imádkozunk az eset áldozataiért, és reméljük, hogy teljesen felépülnek"

- tette hozzá.

Fotó: Facebook

Az ország más részein már a hajnali óráktól sorban álltak a vásárlók a csontig hatoló hidegben, hogy az elsők között vásárolhassák meg a Black Friday ajánlatokat.

A Mall of America vásárlói pedig például 15 fokos időjárásban álltak sorban, órákkal a tervezett reggel 7 órai nyitás előtt.

Több mint 13 000 vásárló lépett be a bevásárlóközpontba péntek reggel 7 és 8 óra között – mondták el a bevásárlóközpont illetékesei a CBS Newsnak.

"Kivételes díjakkal, és rengeteg szórakozással terjesztjük ki a vörös szőnyeget azok számára, akik hagyományt teremtettek, hogy velünk ünneplik a Black Friday-t" - mondta a Mall of America marketing igazgatója.

Érdemes nagyon odafigyelni ebben az időszakban is, ugyanis, ahogy azt korábban megírtuk, akár átverés is lehet a nagy Black Friday akció, és erre a Nemzetgazdasági Minisztérium is felhívta a figyelmet.

2022 májusától kezdődően a kereskedőknek egyértelmű tájékoztatási kötelezettsége van akciózás esetén. Így nemcsak az eladási árat kell feltüntetniük, hanem az árcsökkentés bejelentése esetében az előző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat is, amelyhez viszonyítva kell meghatározniuk a leértékelés mértékét.

De a számtalan, „csak ma és csak Önnek” típusú kedvezménnyel nemcsak a hagyományos boltokban lehet találkozni, hanem webáruházakban is. A téves döntések megelőzése érdekében nem árt tudni, mire szükséges odafigyelni online vásárlás esetén, hogyan szűrhetőek ki előzetesen akár a csaló, megtévesztő webshopok is. Online vásárlás előtt először javasolt a „Kapcsolat” menüpontra kattintani, innen ugyanis ki kell derülnie, hogy hazai webáruházról van-e szó. Külföldi webáruházból történő vásárlás esetén probléma felmerülésekor a fogyasztói jogok érvényesítése számottevően nehezebb lehet. Azt is célszerű figyelembe venni, hogy egy tengerentúli vagy távol-keleti rendelés esetén nem biztos, hogy a megrendelt termék megérkezik a szükséges időre. Feltétlenül kerülendőek az olyan webshopok, amelyek honlapján nem szerepel cégnév, vagy elérhetőségi adat. A jogsértést elkövető e-kereskedőkről a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalon lehet tájékozódni, de érdemes a fogyasztói kommenteket is elolvasni a vásárlást megelőzően.