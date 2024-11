Lövöldözéssel fenyegetőzött egy pozsonyi egyetemista a közösségi médiában

A diák néhány nappal később megkapta jogerős büntetését – tájékoztatta a TASR-t a pozsonyi rendőrség szóvivője.

A szóvivő szerint az egyetemista november 3-án este tett közzé egy bejegyzést a közösségi médiában, amelyben azt írta, hogy

“most ő fog lövöldözni.”

A bejegyzés egy úgynevezett nyilvános fiókról származott, és komoly aggodalmat keltett a diákok és az egyetem körében, ami többek között az oktatás lemondásához vezetett

– részletezte a szóvivő.

November 4-én reggel a diákot őrizetbe vette a rendőrség. Rémhírterjesztés vétsége miatt emeltek vádat ellene - írja a Paraméter.

Korábban arról is írtunk, hogy Szlovákiában több közintézmény is kapott bombafenyegetéseket. Az esetek tavasz végén kezdődtek. Először egy iskola kapott fenyegető e-mailt, majd más iskolák is kaptak később hasonló levelet. Ezután pedig a szlovák bankok, majd a bíróság, illetve a Pozsonyi Műszaki Egyetem, a pozsonyi repülőtér, de még maga a szlovák kormány is kapott levelet. A szlovák hatóságok az összes esetet kivizsgálták, azonban bombát egyszer sem találtak, mint ahogy az elkövetőket sem kerítették kézre.