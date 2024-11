Bedrogozva vittek kórházba két macskát

A kórház értesítette a rendőrséget, mivel az ügyeleti orvos szerint a macskáknak kábítószer-fogyasztásra utaló tüneteik voltak. A pupillájuk kitágult, a vérnyomásuk pedig megemelkedett - írja a maszol.ro.

Kihallgatásakor a gazdájuk azt mondta, hogy egy fehér port tartalmazó tasakot talált az egyik szórakozóhelyen, amit hazavitt.

Feltételezése szerint a két macska megnyalta a tasak tartalmát és így került a szervezetükbe a drog.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Amint arról korábban beszámoltunk, macskaalomba rejtve csempészett drogot egy budapesti férfi. A rendőrök akkor kapták el, amikor éppen egy újabb adag szállítmányt hozott, a lefoglalt anyag feketepiaci értéke körülbelül 50 millió forint. Néhány növény eufórikus hatást vált ki a macskákból, közülük is különösen – ahogy az elnevezése is utal rá - a macskagyökér. A macskák úgy tűnik, hogy szabályosan „betépnek" ezektől a növényektől. De ha véletlenül ilyet tapasztalunk, akkor sem kell aggódni, semmi baja sem lesz a kis kedvenceknek, mivel a macskagyökér hatóanyaga nem káros és nem is addiktív.

Arról is írtunk, hogy egy fekete macska nyakörvében csempésztek be heroint egy börtönkórházba Oroszországban. Az őröknek tűnt fel a rabok körletében gyakran sétálgató állat. A Brazília partjainál lévő vizekben élő cápák tesztje pozitív lett kokainra. A kutatók már régóta feltételezik, hogy a tengeri élővilágra hatással lehet a csempészek által a vízbe dobott kábítószer, mivel Florida, Dél- és Közép-Amerika környékén is több tonna kokaint találtak.