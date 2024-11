Így szavaznak Magyarország ellen minden fontos kérdésben Magyar Péterék

Az összes fontos kérdésben hazánk érdekeivel szemben voksolt az Európai Parlamentben Magyar Péter és pártja. Brüsszel embere mindenben a magyargyűlölő Manfred Weber utasításait követi, hogy így őrizze meg mentelmi jogát, amit egy lopási botrány miatt kért ki a legfőbb ügyész. Magyar Péter és brüsszeli képviselői hónapok óta támadják a rezsicsökkentést is. A Tisza Párt politikusai arról is többször beszéltek a nyilvánosság előtt, hogy a vízdíjakat mindenképpen megemelnék. Mindezek mellett kiálltak Magyarország megbüntetése mellett is az illegális migráció ellenzése miatt, valamint az LMBTQ-propagandát is bevezetnék.

Vágólapra másolva!

Közel tucatnyi ügyben szavazott hazánk érdekeivel és szuverenitásával szemben Magyar Péter és csapata az Európai Parlamentben a mostani ciklus júliusi kezdete óta. A diszkópolitikus és társai minden ügyben a magyargyűlölő Manfred Weber utasításait követik. Most pedig nézzük, milyen ügyekben állt Brüsszel és Ukrajna oldalára a Tisza Párt. Magyar Péter mára Brüsszel hű szolgája lett Magyar Péterék az illegális bevándorlás mellett állnak Magyar Péterék többször is az illegális bevándorlás mellett és a magyarok ellen szavaztak az Európai Parlamentben – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Strasbourgban október 24 én. A 2025-ös uniós költségvetés EP-szavazásán a Tisza Párt valamennyi EP-képviselője arra voksolt, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az unió polgárai és több kormánya által is elhibázottnak tartott, az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum. Tájékoztatása szerint a Tisza Párt EP-képviselői támogatták azt a javaslatot, hogy az EU tízmilliárd forinttal nagyobb összeget fordítson az unióba érkezett migránsok közvetlen ellátására. A Tisza Párt EP-képviselőnek támogató szavazatával az EP olyan javaslatot is elfogadott, amely helyénvalónak ítéli, hogy Magyarország súlyos büntetést kapott az Európai Unió Bíróságától, továbbá kimondja: helyes megbüntetni Magyarországot 200 millió euróval, amiért nemet mondott az illegális migrációra, valamint jogi és műszaki határzár alkalmazásával nem engedett be migránsokat az ország és az unió területére. A Tisza Párt valamennyi EP-képviselője ezenfelül leszavazta azt a javaslatot, hogy Magyarország kétmilliárd eurónyi támogatást kapjon a déli határokon felállított határkerítés költségeinek fedezésére. Látható: nem beszél a levegőbe Magyar Péter, amikor azt mondja, a brüsszeli elvárásokat teljesítve le kellene mondani Magyarország szuverenitásának egy pici részéről – fogalmazott. Színt vallott a Tisza Párt: támogatják az LMBTQ-propaganda terjesztését A migrációs paktum és a hazánknak járó uniós pénzek visszatartása mellett egy másik rendkívül fajsúlyos témakörben is kiderült, hogy Magyar Péterék Magyarország érdekei ellen politizálnak Brüsszelben. A Tisza Párt európai parlamenti képviselői a globalista baloldali fősodor politikáját követve nem támogatták a Patrióták frakciójának nemzeti szuverenitást védő, woke-ellenes módosító indítványát a múlt heti, költségvetéssel összefüggő szavazások során. A javaslatban a Fidesz pártcsaládja azt kérte, hogy csökkentsék a tagállamok nemzeti szuverenitásával szembeni uniós propagandára szánt előirányzatokat, és miközben általánosságban támogatják a kultúrát és a kreativitást, ellenzik, hogy Európa-szerte számos, uniós forrásokból finanszírozott médiavállalat terjessze a woke-ideológiát. Ugyanakkor a Tisza Párt támogatta azt a bekezdést a parlamenti állásfoglalásban, amely „hangsúlyozza, hogy elegendő uniós támogatást kell biztosítani a nők jogai, a szexuális és reproduktív egészség és az LMBTIQ+ jogok védelmének előmozdításához, és tovább kell erősíteni a civil társadalmi szervezetek, az emberijog-védők és az újságírók e szempontokkal kapcsolatos munkáját, különösen azokban az országokban, ahol ezek a jogok veszélyben vannak.” Ennél határozottabban nem is lehetne kiállni a woke-ideológia egyik súlyosan társadalomromboló célkitűzése, a hagyományos családmodellt és a normalitást támadó propaganda mellett. Ezzel a szavazással cáfolták azt az évek óta hangoztatott hamis balliberális propagandát, amely tagadni, vagy jelentékteleníteni próbálja a transzgender-ideológia veszélyeit. Azt állítják, hogy a gyerekkorban már elkezdett nemváltó beavatkozások, illetve az óvodákban, iskolákban folytatott LMBTQ-propaganda nem létezik, vagy ha igen, csupán marginális jelenség. Láthatjuk azonban, hogy az uniós intézmények nagyon is komolyan gondolják a genderideológia terjesztését és annak jelentős anyagi támogatását minden tagállamban, így Magyarországon is.

„Több jogot kap az LMBTQ-közösség, ha Magyar Péter hatalomra kerül” Mindez azonban nem előzmények nélküli: bár Magyar Péter a nyilvános szerepléseiben eddig kerülte a gendertémát és a homoszexuális lobbi extrém követeléseinek kérdéskörét, már tavasszal, a választási kampányban és azt követően is voltak arra utaló jelek, hogy ő és pártja is magáévá teszi a globalista baloldal propagandáját.

A Magyar Nemzet riporterének több résztvevő is nyilatkozott az idei Pride-felvonuláson, és szinte egybehangzó vélemény volt, hogy a Tisza Párt támogatni fogja őket. Az egyik megszólaló konkrétan úgy fogalmazott, beszélt Magyar Péter környezetéhez tartozó emberekkel és azt ígérték, hogy kormányzati pozícióban több jogot adnak az LMBTQ-közösségnek. A legújabb, hogy a Tisza Párt ismét Magyarország érdekeit súlyosan sértő javaslatot támogatott az Európai Parlamentben. Annak ellenére, hogy az Európai Tanács már rendelkezett a 2025-ös EU-s költségvetésről, a parlament szociáldemokrata párti, román Victor Negrescu által előadóként jegyzett indítványa szerint új bevételi források bevezetésével fedeznék a Next Generation EU elnevezésű helyreállítási alap hiteleit, amelyekből egyébként a hazánknak járó részt még mindig nem fizette ki Brüsszel. Az országok bevételeit uniós bevételként szeretnék kezelni és újfajta saját források bevételét is tervezik, szintén az egyes országok rovására. Tehát arról van szó esetünkben, hogy nem kaptuk meg a pénzt, amit már régen meg kellett volna kapnunk, de fizessük a hitel törlesztőjét, és még további pénzeket vonjanak el tőlünk a hitel törlesztésére. Ez Magyarország és a többi tagország pénzügyi szuverenitásának támadása. Az Európai Parlament jelentéstervezetének vonatkozó szövege súlyos támadás a tagállamok pénzügyi szuverenitása ellen. Magyarországnak nem érdeke az uniós költségvetés bevételeinek megváltoztatása – jelentette ki a Magyar Nemzetnek az uniós ügyekben járatos gazdasági szakember. Mint rámutatott, a Tisza Párt által is támogatott javaslat pénzt akar elvenni a magyaroktól, emellett szavai szerint az Európai Bizottság tervei között szereplő új saját forrástípusok regresszívek, azaz a gazdagabb tagállamoknak kedveznek.

A Tisza és Gyurcsányék is megszavazták a háborúpárti javaslatokat az EP-ben Az Európai Parlament még szeptemberben azt kérte az uniós tagállamoktól: tegyék lehetővé, hogy Ukrajna a nyugati országoktól kapott fegyverrendszereket használhassa legitim katonai célpontok támadására Oroszországban. Az EP strasbourgi plenáris ülésén 425 szavazattal 131 ellenében és 63 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás szerint a jelenlegi korlátozások feloldása nélkül Ukrajna nem tudja teljes mértékben gyakorolni az önvédelemhez való jogát, ezért lakossága és infrastruktúrája továbbra is ki van téve a támadásoknak. Az Európai Parlament újabb Ukrajna-határozatával ismét szintet lépett a háborús pszichózis – jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért-frakció első alelnöke. Mint mondta, még több fegyvert és pénzt küldenének Ukrajnába, sőt, már nyíltan a nyugati fegyverek orosz területek elleni bevetésére hívnak fel. Mindez eszkalációval, Európa háborúba sodródásával fenyeget – emelte ki a politikus. Gál Kinga sajtóközleményében azt is megjegyezte, a háborúpárti Manfred Weber által vezetett Európai Néppárt teljes mellszélességgel támogatta a háborús uszítást. A Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció EP-képviselői is támogatták azokat a módosítási javaslatokat, amelyek alaptalanul támadják Magyarországot, ráadásul arra akarják kényszeríteni a magyar Kormányt, hogy változtassa meg békepárti álláspontját és finanszírozza az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokat. Az állásfoglalás elfogadását támogató EP-képviselők szerint az elégtelen lőszerszállítmányok és a lőszerek használatának korlátozása azzal a veszéllyel jár, hogy az eddigi erőfeszítések hatása semmivé válik. Sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy az uniós országok egyre kevesebb katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának. Felszólították továbbá a tagállamokat, hogy teljesítsék tavaly márciusi kötelezettségvállalásukat, miszerint egymillió lőszert szállítanak Ukrajnának. Emellett sürgették a fegyverek, légvédelmi rendszerek és lőszerek, köztük a Taurus nagy hatótávolságú rakéták szállításának felgyorsítását is.

Magyarék elvennék a gazdáktól a pénzt és Ukrajnának adnák Óriási érvágás lenne a magyar mezőgazdaságnak a területalapú agrártámogatások kivezetése, hiszen évente körülbelül 550 milliárd forint ilyen támogatás érkezik 160 ezer gazdának az Európai Uniótól - erről már Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője beszélt. A politikus emlékeztetett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megbízásából született egy stratégiai párbeszéd című állásfoglalás, ami összefoglalja a legfontosabb terveket, ezt szeretnék majd jogszabályba önteni, ha feláll az új bizottság. Az Európai Parlamentben elkezdődött a vita a 387 milliárd eurónyi támogatást érintő javaslatcsomagról. Mint mondta, Magyar Péter közösségi oldalán úgy érvelt, az organikus gazdaságokat kellene támogatni az extenzív termelés helyett. Dömötör Csaba hozzátette: „ez pontosan ugyanaz az érvelés, mint amivel a területalapú támogatásokat ki akarják vezetni, a Tisza párt tehát Ursula von der Leyen oldalára állt, szemben a magyar gazdák érdekével”. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésével lebukott azzal, hogy támogatja Ursula von der Leyen azon ötletét, amellyel lényegében a területalapú támogatások eddigi rendszerének megszüntetését vetíti előre. Amennyiben ez a kezdeményezés megvalósul, azzal Magyar Péter megkárosítaná a gabonatermesztő magyar gazdákat. A Magyar Nemzet közölte, hogy a héten az Európai Parlament megkezdte az Európai Bizottság elnökének azon kezdeményezésének a megtárgyalását, melyben előmozdítanák a növényi alapú étrendeket, és nem túl burkolt formában Ukrajna jövőbeli csatlakozását is előkészítenék, az eddigi területalapú támogatási rendszer megszüntetésével. A Stratégiai párbeszéd az EU mezőgazdaságának jövőjéről elnevezésű jelentés dokumentumából kiderül, hogy ezzel a javaslattal 2027-től a gabonatermesztő magyar gazdák helyett az ukrán gazdák járnának jól, miután csatlakozott az ország a közösséghez.

Brüsszelnek fontosabb Ukrajna, mint a gazdák

Ursula von der Leyen egy korábbi anyagából kiderült, hogy már készítik elő a terepet Ukrajna számára. A Bizottság elnökének megint fontosabbak az ukrán érdekek, mint az uniós tagországok érdekei. Hiszen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök országának hatalma mezőgazdasági területe van, így amint tagországgá válnak, az agrártámogatásokat rögvest át kell alakítani. Tehát, Ursula von der Leyen feláldozza a tagországok gazdáinak forrásait azért, hogy Ukrajnának segítsen. A tervet pedig hatalmas lelkesedéssel támogatja Manfred Weber jelöltje, Magyar Péter is, akit a Bizottság elnökével közösen hazánk élére jelöltek ki helytartónak. Magyar Péter mentelmi jogának megtartásának ugyanis ára van, és ebbe többek között az is beleférhet, hogy Magyarország egy pici szuverenitásról lemondjon. Mint kiderült, a napokban Magyar Péter párttársa, Tarr Zoltán elkotyogta egy interjúban, hogy lényegében igazodni kívánnak az uniós intézményben az Európai Néppárt politikájához. Úgy tűnik, a hármas szövetség megalakulásával a jövőben nem csupán a háború és a migráció támogatása lehet a közös nevező, hanem az uniós gazdák elárulása is.

A rezsicsökkentést is megszüntetné Magyar

Hónapok óta támadják nagy vehemenciával, s nem kis hazugságokkal a magyar rezsicsökkentést Magyar Péter és emberei. Érdemes felidézni például azt az interjút, amelyet Magyar Péter nyáron a liberális Magyar Narancs című hetilapnak adott. Akkor arról beszélt, hogy változtatna vagy eltörölné a rezsicsökkentést, ha tehetné. Magyar azt mondta: „tenni kellene valamit” ezzel az intézkedéssel. Magyar Péter azonnal eltörölné a rezsicsökkenést Az egész rezsicsökkentés jelen formájában egy ordas nagy hazugság – ezt már a szeptember 29-i „Magyar Infón” mondta a pártelnök, ahol saját magának felvetett gondolatokra reagált. „Jelenleg, ha az átlagot nézzük, a lakossági fogyasztás átlagárát nézzük, akár az áramnál, akár a gáznál, akkor a magyar emberek már többet fizetnek, mint az európai átlag” – mondta néhány mondattal később. Hazugságát Magyar Péter egyébként hónapok óta következetesen ismételgeti. Ez történt a Komárom-Esztergom vármegyei tiszások találkozóján, de egy közelmúltbeli, szentendrei eseményen is arról beszélt: a rezsicsökkentés csak „egy mese”. Az egész EU-ban Magyarországon a legolcsóbb a rezsi Eközben a valóság az, hogy a családok nyolcvan-kilencven százaléka továbbra is rendkívül jutányos áron jut áramhoz és gázhoz a piaci átlagfogyasztás szintjéig. Hogy ez pontosan mit jelent európai összehasonlításban, arról a nyáron írt a Világgazdaság: a kontinensen Magyarországon a második legkedvezőbb az áram és a gáz ára, csupán Kijevben lehet olcsóbban hozzájutni. A rezsicsökkentés ugyan módosult a háború okozta energiaválság következtében, azonban ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni: a jelentősen átlag felett fogyasztó háztartások bizonyosan a leggazdagabbak közé tartoznak, így a rezsicsökkentés módosítása igazságosabbá tette a költségek eloszlását. Emelnének a vízdíjakon A Tisza Párt eközben a vízdíjakon is emelne. A már említett szeptember 29-i „Magyar Infón” a pártelnök arról beszélt, hogy párttársa, Gerzsenyi Gabriella szerint az alacsony vízdíjak miatt kevés a szolgáltatók bevétele, amely miatt problémák vannak az infrastruktúrával. Gerzsenyi korábban az Európai Bizottságnál dolgozott, ahol hivatalos jelentéseiben leírta: ebben a formában nem támogatható a rezsicsökkentés. A jelenleg EP-képviselőként tevékenykedő politikus arról is beszélt egy közelmúltbeli nyilatkozatában, hogy Magyarországon a víz túl olcsó, ami nem ösztönöz a takarékoskodásra. Így tehát két „érve” is van a vízdíjak emelése mellett. Szeptember végén a Fidesz megosztott egy videót Gerzsenyi Gabrielláról, amelyben a rezsicsökkentést támadta meg hasonló érvekkel, ahogyan azt tették a korábbi baloldali politikusok. Hogyan tervezik a rezsicsökkentés által kivéreztetett szolgáltatók feltőkésítését? - tette fel a kérdést az ellenzéki politikus. Ezzel világossá vált, Magyar Péterék a globális cégeket védik az emberek helyett, és áremelést akarnak.

A rezsicsökkentés ellen szavaztak A Tisza Párt, ha tehetné, eltörölné a rezsicsökkentést. Ezt bizonyítja, hogy Magyar Péter pártjának EP-képviselője, Lakos Eszter, megszavazta az Európai Parlament Ipar, kutatás- és energiaügyi szakbizottságának a COP 29 éghajlatváltozási konferenciájáról szóló véleményét – írta közleményében Gyürk András, a Patrióták Európáért képviselőcsoport tagja. „A dokumentum támogatói kifogásolják a lakossági energiatámogatások – mint például a rezsicsökkentés – mértékét, és azok kivezetésére szólítanak fel. Jóérzésű, valóban a magyar emberekért, családokért dolgozó politikai erő ehhez nem adhatja a nevét” – tette hozzá a képviselő. Gyürk András kiemelte, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem kiemelt fontossággal bír magyarországi pártja, a Fidesz számára, azonban a szén, a kőolaj és a földgáz használatának leállítása, illetve az orosz földgáz azonnali embargója alapjaiban rengetné meg Közép-Európa és Magyarország energiaellátásának biztonságát. – Ezek veszélyes és abszurd követelések – hangsúlyozta az EP-képviselő. Gyürk rámutatott, hogy a Tisza párti Lakos Eszter nem az első, aki támadja a rezsicsökkentést: „Gerzsenyi Gabriella nyilatkozatait követően Magyar Péter újabb EP-képviselője bizonyította, hogy ha tehetnék, azonnal eltörölnék a rezsicsökkentést. Ez a szavazás világos bizonyítéka annak, hogy a Tisza Párt a brüsszeli elvárásoknak való megfelelés érdekében a magyar családokkal szemben a nagy energiacégek oldalán áll” – fogalmazott Gyürk András.

