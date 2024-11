Tragikus hirtelenséggel, fiatalon meghalt egy brit szupermodell

46 éves korában meghalt Georgina Cooper brit szupermodell. Jade Parfitt, aki korábban modell- és műsorvezető társa volt, a következőképpen nyilatkozott a George-nak becézett barátnőről: "Az egyik legviccesebb és igazi rosszcsont barát volt, mindannyian George-dzsal akartunk lógni. Túl korán halt meg."

Cooper az 1990-es években - a Cool Britannia idejében - vált híressé, és egykori ügynöke szerint csak nemrég ment férjhez. Az iparágban széles körű elismertségnek örvendett - emeli ki a SkyNews.

Volt ügynöke, Dean Goodman így nyilatkozott: "Teljes sokkot kaptam, nem sokkal ezelőtt beszéltem vele, hogy találkozzunk, mst, a házasságkötése után. Hihetetlenül fogsz hiányozni, nyugodj békében, Georgie lány, soha nem felejtelek el, és mindig szeretlek, találkozunk a másik oldalon."

Cooper 13 évesen kezdett bele a modellkedésbe, amikor 1992-ben édesanyja benevezte az Elite Look of The Year versenyére, ahol harmadik lett. A The Cultural Omnivore című lapnak adott 2018-as interjúban Cooper elmesélte, hogy akkor hagyta abba a modellkedést, amikor fia, Sonny született. A MailOnline szerint az egygyermekes anyukát Görögországban érte a halál: Kos szigetén nyaralt a férjével, amikor hirtelen rosszul lett. Azt feltételezik, hogy egy korábbi Covid-fertőzés szövődménye okozhatta a halálát.

Nem kevésbé tragikus annak a népszerű modellnek az esete, aki idén májusban szenvedett balesetet. Az Origo beszámolt arról, hogy bár a mentő azonnal megérkezett a helyszínre, az életét már nem tudták megmenteni.

A tragédia a nyugat-mexikói Guadalajara melletti Zacoalco de Torresben történt, amikor Cinthya Nayeli Higareda Bermejo egy fotózáson vett részt.

A 30 éves venezuelai híresség azt tervezte, hogy egy elhaladó gyorsvonat előtt pózol majd a kamerának,

de túl közel állt a sínekhez. A ruhája beleakadt a vonatba, amely magával sodorta.

56 éves korában tavaly év elején meghalt Patitz Atjana is, aki az 1980-as és 1990-es évek egyik legismertebb európai szupermodellje volt.