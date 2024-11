Öngyilkos lett egy rendőrfőnök, amikor le akarták tartóztatni

Mexikóban továbbra is súlyos problémát jelentenek az országban működő kartellek, melyek főként a drogkereskedelem, illetve az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények miatt egyszerre jelentenek közbiztonsági illetve stabilitási problémát is. A szervezett bűnözői csoportok között akadnak különösen erőszakosak is, melyek tagjai nem riadnak vissza magas rangú hivatalnokok, állami tisztviselők meggyilkolásától sem. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kartellek beszivárogtak azokba, illetve korrumpálják a hatóságok és a rendőrség embereit is. Tavaly decemberben a kartellek vezetői vérengzésbe kezdtek, és sorra ölték meg azokat a korrupt rendőrtiszteket, akikről azt gondolták, közül volt egy nagy értékű kábítószer-szállítmány ellopásához Tijuanában.