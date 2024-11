Óriási a tiltakozás, több száz migránst költöztetnek egy németországi kis faluba

Bajorországban a mindössze 280 lakosú Bairawies település lakói tiltakoznak az ellen, hogy migránsokkal árasszák el a települést. Közel 130 migránst helyeznének el a településükön lakókonténerekben.

Nemrég 170 ember tüntetett a tervek ellen, amelyeket egy befektető indított el

– írja a Süddeutsche Zeitung.

Elég volt, nem tudjuk megcsinálni

– hangzott el a tüntetés egyik jelszava, utalással Angela Merkel volt német kancellár „Wir schaffen das!” („Meg tudjuk csinálni”) migrációs szlogenjére.

„A hazánkért, a tisztességes menekültpolitikáért, a tömeges befogadás ellen” – hangzott egy másik szlogen.

A kétszáznyolcvan lakosú Bairawiesbe százharminc migránst helyeznének el lakókonténerekben.https://t.co/MNIR0bG6RB — Magyar Nemzet (@MagyarNemzetOn) November 29, 2024

A tervek, „amelyek felrobbantják a falunkat”, sem a menedékkérőknek, sem a helyi lakosságnak nem tesznek jót – hangzott el a tüntetésen is, amelyhez egy másik, hasonló problémákkal küzdő közeli településről, Mariensteinből is csatlakoztak a tiltakozók - írja a Magyar Nemzet.

Bár az önkormányzat elutasította a lakókonténerek építési engedélyét, attól tartanak, hogy a kerületi hatóságok felülbírálhatják ezt.

„Ez már máshol is megtörtént” – mondja a Bildnek Wolfgang Köster, aki a Bairawies aktiv! nevű egyesületet vezeti.

Százharminc migráns a faluba olyan lenne, mintha München egyik napról a másikra 750 ezer új lakossal gyarapodna

– tette hozzá Köster, aki szerint a menedékkérők falvakban való elhelyezése egy új politikai stratégia, a szavazatok gyűjtésére.

A helyiek szerint a tervezett menekültügyi központ tönkreteszi a falujukat. Mint mondják, Bairawiesben nincsenek „szociális létesítmények”, még egy szupermarket sem, és a legközelebbi város is csak másfél kilométerre van.

A V4NA korábban arról számolt be, egy kis brandenburgi falu, Petersdorf 500 migránst fog fogadni annak ellenére, hogy mindössze 600-an lakják. A városon kívül egy régi katonai laktanyát akarnak migránsszállóvá alakítani, amit kibővítenek lakókonténerek telepítésével. Az építés hamarosan be is fejeződik írja a Märkische Oderzeitung című lap.

Egyesek dühösek, mások csalódottak, a lakosoknak fogalmuk sincs, hogyan fognak a buszok, az óvodák és más szolgáltatók megbirkózni a hirtelen beáramló migránsokkal. Többen kijelentették, hogy „egyáltalán nem akarnak külföldieket a környéken”.