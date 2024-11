Rendőrök elől menekülő férfit gázolt halálra a vonat Morvaszentjánoson - videó

Két férfi egy cseh rendszámú autóval próbált meglógni a rendőrök elől. Nagy sebességgel végigszáguldottak Morvaszentjános községen, a rohanás közben azonban nekiütköztek egy másik autónak - írja a Tények.

Az egyik férfi ekkor kiugrott az autóból és futva próbált meg menekülni.

Át akart futni a síneken, egy vonat viszont elütötte. Nem élte túl a balesetet, a helyszínen belehalt sérüléseibe. Állítólag több személyi igazolványt is találtak a zsebében, így még nem tudni, ki az áldozat.

A szlovák rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az esettel kapcsolatban.

