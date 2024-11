Most Franciaországban készülnek zsidóellenes pogromra az arab migránsok

Mi történt csütörtök este?

Az óriási rendőri készültség ellenére a labdarúgó-mérkőzést követő éjszaka brutálisan alakult, a helyi hatóságok szerint a város több pontján is erőszakos incidensek történtek a Maccabi szurkolói ellen. A rendelkezésre álló információk szerint a muszlim migránsok valóságos hajtóvadászatot hirdettek a zsidó szurkolók ellen. Mára az is kiderült, hogy arab taxisofőrök segítették az arab migránsokat, mégpedig szervezett formában. Ezt maga az amszterdami polgármester is elismerte. Famke Halsema szerint a támadók „motorizáltak” voltak, és „villámtámadásokat” hajtottak végre, izraeli szurkolók után "kutattak ”.

A polgármester szerint taxisok és más vállalatok (pl. Uber) sofőrjei is részt vettek az erőszakos cselekmények szervezésében azzal, hogy olyan információkat osztottak meg a Telegram applikáció felületén, amelyek lehetővé tették az izraeli szurkolók felkutatását.

Az egyik ilyen a "Taxi Update 24/7” elnevezésű, széles körben továbbított üzenetfolyamban egy sofőr így írt: „A Place de la Bourse szálloda előtt nincsenek rendőrök". Egy másik azt írta: „Most láttam öt (rendőrségi) kisbuszt száguldani Bijlmermeer (Amszterdam délkeleti részén található kerület) felé”. Az üzeneteket „zsidóvadászat” hastaggel látták el. Az X közösségi hálózaton Ron Eisenmann holland ügyvéd, a hollandiai zsidó közösséget védő szervezet, az Izrael-i Információs és Dokumentációs Központ (CIDI) elnöke arról számolt be, hogy szervezete "már jelentette, hogy vannak olyan Uber-sofőrök, akik megtagadták zsidók szállítását Amszterdamban, vagy sértegették őket. A sofőrök között WhatsApp-csoportokban zsidók címeit osztják meg”.

A meccs után kezdődött csak a durva hajtóvadászat. Több tucat izraelit inzultáltak, üldöztek és vertek meg, miközben elhagyták a Johan Cruyff stadiont. 25 izraeli azonnal megsérült, közülük öten súlyosan. Egyiküknek eltört a lába, másoknak pedig ellopták a hátizsákját és a telefonját.

A közösségi oldalakon közzétett számos videó szerint a feketébe öltözött és kapucnis támadók a származásukról kérdezték áldozataikat. „Honnan jöttök”- vallatták az izraelinek vélt szurkolókat. Akik nem izraeliek voltak, azoknak ezt személyi okmányaik felmutatásával kellett bizonyítaniuk. Akik viszont zsidók voltak, azokat megtámadták és összeverték. De nemcsak a stadion környékén voltak durva atrocitások, a „zsidóvadászat” az egész várost csatatérré változtatta. Hajnali 1 körül a Maccabi szurkolók egy nagyobb csoportja a Dam téren gyűlt össze, őket ott támadtak meg. A hatóságok arról számoltak be, hogy néhányan megverték az izraeli szurkolókat, mielőtt elmenekültek.

A robogón érkező Izrael ellenes muszlim migránsok kegyetlen brutalitással elkövetett támadásairól készült videók bejárták a világhálót.

A „Jerusalem Post” információi szerint a rendőrök egyáltalán nem akarták megvédeni a zsidó szurkolókat és nem akartak konfrontálódni az antiszemita migráns bűnözőkkel. Pinchas Goldschmidt főrabbi, az Európai Rabbik Konferenciájának elnöke a Washington Post szerint azt mondta, hogy „a rendőrség tétlenül nézte ezeket a pogromszerű állapotokat”. Holland médiaforrások szerint

62 támadót állítottak elő (november 10-i információ) de már kevesebb, mint 10 van őrizetben, a többieket elengedték.

Izrael új külügyminisztere, Gideon Saar hétfőn "nagyon alacsonynak ” nevezte az amszterdami letartóztatások számát. „Amszterdam polgármestere arról tájékoztatott, hogy különleges nyomozócsoportot alakítottak, de azt mondhatom, hogy eddig nagyon alacsony a letartóztatások száma”- mondta Gideon Saar egy sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy Izrael felajánlotta segítségét az erőszakos cselekmények kivizsgálásában.