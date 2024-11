Orbán Viktor: 1100 év hosszú idő, de a magyarokból nem veszett ki az eredet tudata

Magyarország nagyra becsüli Kirgizisztán globális biztonság érdekében tett erőfeszítéseit és azért dolgozik, hogy az országnak ne csak hazánkkal, hanem az Európai Unióval is minél szélesebb körű együttműködése valósulhasson meg - erről Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszélt sajtónyilatkozatában kedden Biskekben. A kormányfő a kirgiz elnökkel történő találkozóján úgy fogalmazott: a sors kezét látja abban, hogy hat évvel ezelőtt éppen Kirgizisztánban vették fel Magyarországot a Türk Tanácsba. Azóta tagja Magyarország politikailag is ennek a közösségnek. Hozzátette: Magyarország európai uniós tagként jó szolgálatot tesz a kirgizeknek és Kirgizisztánnak is azzal, hogy az európai politika fórumain mindenhol fellép az érdekében. Azért dolgoznak, hogy Kirgizisztánnak ne csak Magyarországgal, hanem az egész Európai Unióval minél mélyebb és szélesebb együttműködése valósulhasson meg - jelezte.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor azt mondta, nagyra becsülik a térség és azon belül is Kirgizisztán erőfeszítéseit a globális biztonság érdekében. Nagyra értékelik a terrorszervezetekkel szembeni következetes fellépésüket és sokra tartják a békepárti álláspontjukat, hiszen Magyarország egy olyan ország, amely ezer napja egy háborúban álló ország szomszédjában él - közölte. Rámutatott: Ukrajna a szomszédunk és a háború ellentétes a magyarok érdekével, annak minél gyorsabb lezárásában vagyunk érdekeltek. "A magyar egy olyan nép, amely a békében jó, a háborúban kevésbé. Békében tudunk jól teljesíteni és örülünk, hogy Kirgizisztán is a béke oldalán áll, s így mindketten tagjai vagyunk a globális békepárti többségnek, és dolgozunk is meg imádkozunk is azért, hogy a béke minél hamarabb elérkezzen" - fogalmazott.

Felidézte, hogy négy évvel ezelőtt a kétoldalú kapcsolatokat a stratégiai partnerség szintjére emelték. Ennek eredménye, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom nő, idén meg is duplázódik. Ugyancsak felidézte, hogy a legutolsó tárgyaláson a kirgiz elnök megjelölte azt a két területet, amelyet az együttműködés középpontjába kívánt állítani: az egyik a vízi energia volt, a másik pedig a mezőgazdaság. Emlékeztetett, hogy korábban létrehoztak egy magyar-kirgiz befektetési alapot, annak forrásait egy vízierőmű építésére fogják felhasználni, és a mezőgazdaság területén is értek el eredményeket. Magyar vállalatok, azon belül is mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok jelentek meg Kirgizisztánban, ahol az első vetőmagtermelési területeket ki is jelölték. "Ezt be is vetettünk, és úgy látom, hogy szép eredménnyel fogunk ott gazdálkodni" - mondta Orbán Viktor.