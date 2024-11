Rekordméretű orosz támadás, milliók maradhatnak fűtés nélkül

Az ukrán fegyveres erők szerint a tegnap éjszakai orosz légitámadás rekordnak számít. A légvédelem a 188 drónból 76-ot megsemmisített többek között Kijev, Cserkaszi, Kirovograd, Csernyihiv, Szumi, Harkov, Poltava, Zsitomír fölött, de Odessza és Nyikolajev is a célpontok között volt.

A többi drónról nem érkezett pontos jelentés, egy részük minden bizonnyal elérte a célpontját, négy viszont továbbrepült Fehéroroszország irányába. A támadás során lakóházak, tömbházak, valamint energetikai létesítmények is károkat szenvedtek.

Ternopil térségben ennek következtében akadozik az áramellátás.

Kijevben a lelőtt drónok darabjai négy kerületben is becsapódtak. Ennek következtében négy magánépület és két emeletes lakóház is megsérült, de autókban és garázsokban is károk keletkeztek.