Félelmetes észak-koreai fegyverrel kell szembenéznie az ukránoknak, lefotózták

A Szibéria közepén, Krasznojarszkban készült fotók szerint Észak-Korea 170 mm-es M1989 Kokszan tarackjai jelentek meg, amelyek feltehetően az ukrajnai háborús övezet felé tartanak. A hírről orosz Telegram-források számoltak be és Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő is megosztotta. Szerinte nem kétséges, hogy a tarackok nyugat felé tartanak és biztos abban, hogy nem orosz katonák fogják azokat kezelni.

Szibériában fényképezték le az észak-koreai Kokszanokat Fotó: vg.hu

Az Eurasian Times című lap tudósítása szerint a Kokszanokat 1978-ban kezdték el gyártani, a nyugati hírszerző szolgálatok pedig arról a városról – Kokszanról – nevezték el, ahol a gyártás folyt. A világ egyik legnagyobb önjáró lövegeként ismert fegyver hatótávolsága 60 kilométert is elérhet, ráadásul nagymértékben automatizált, digitális tűzvezérlés, megnövelt tűzgyorsaság jellemzi, modern alvázzal van felszerelve a nagy mobilitás érdekében, de még csak most állítják teljesen szolgálatba. Több mint 10 lövést képes leadni percenként, a jelentések szerint optimális körülmények között akár 16-ot is az automatizált töltőrendszernek köszönhetően.

Lassú tűzgyorsasága és elavult kialakítása miatt szakértők megkérdőjelezik, hogy érdemben befolyásolhatja-e a harctéri helyzetet.

Az orosz hadsereg valószínűleg nemcsak a fegyvereket, hanem a velük érkező észak-koreai személyzetet is beveti majd az ukrán csapatok ellen.

Victory Day military parade in Moscow Koalícia-SV-k felvonulása a Vörös téren a győzelem napi parádén. Fotó: Anadolu via AFP

Ebből-abból barkácsolták össze

A Kokszan eredetileg egy kínai harckocsi alvázára épült, és a szovjet 2S7 Pion inspirálta továbbfejlesztése. Bár az ágyú kézi töltése és nehézkes célzása korlátozza a hatékonyságát, lehetséges, hogy orosz és észak-koreai mérnökök fejlesztésekkel növelték teljesítményét. Az oroszok számára a tarackok elsősorban a hatótávolságuk miatt lehetnek fontosak, hiszen a jelenlegi orosz tüzérségi eszközök nagy része nem képes 40 kilométer fölé lőni, míg a modern Koalíció-SV rendszer még nem áll teljesen szolgálatban.

A szakértők szerint a Kokszan tarackok elrettentő eszközként is szolgálhatnak,

mivel megnövelhetik az orosz ütegek ellencsapási képességét, és korlátozhatják az ukrán erők mélységi támadásait. Egy esetleges tűzszünet esetén pedig megakadályozhatják, hogy az ukrán hadsereg a nyugati fegyverek nagy hatótávolságára alapozva próbáljon taktikai előnyre szert tenni - írja a vg.hu.