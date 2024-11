Komoly károkat szenvedtek az ukránok egy orosz légicsapás során

A Magyar Nemzet szerint ezzel a támadással újabb fejezetéhez érkezünk a két fél konfliktusban, miután az orosz légierő jelentős veszteségeket okozhatott az ukrán erőknek.

A Kurszki terület határvidéke ugyanis stratégiai jelentőséggel bír mindkét fél számára,

a támadás célpontjai között emiatt ukrán katonai személyzet, páncélozott járművek és egyéb katonai gépjárművek szerepeltek.

Az orosz védelmi minisztérium az ukrán erők jelentős veszteségéről számolt be, habár a pontos károk mértékét illetve civil áldozatokról egyelőre nem közöltek információkat. A támadás tényét független források nem erősítették meg.

A lap ismertette, hogy a Szu–34-est az orosz légierő egyik legmodernebb és legsokoldalúbb harci repülőgépeként tartanak számon, hiszen úgy képes nagyon pontos csapásmérésekre, hogy közben magas túlélőképességgel rendelkezik az ellenséges légvédelem ellen.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, az ukrán légierő közlése szerint november 21-én reggel az orosz hadsereg több különböző típusú – közöttük egy interkontinentális ballisztikus – rakétával támadta Dnyipro városának ipari és közmű-infrastruktúráját.

Vlagyimir Putyin a ballisztikus rakétát azután vetette be, hogy Joe Biden engedélyt adott az ukránoknak, hogy oroszországi célpontokat lőjenek az amerikai rakétákkal. Ezzel a lépéssel az amerikai elnök még Donald Trump hivatalba lépése előtt kirobbanthatja a világháborút.

Kilenc rakétát indítottak el az ukrán erők ellenőrizte területek felé, az interkontinentális rakétát az Orosz Föderáció Asztrahányi területéről. Az ukrán légvédelem a repülőgépekről indított nyolc manőverező robotrepülőgépből hatot lelőtt - állította az ukrán légierő.

Esetleges áldozatokról nem szól a jelentés, és az ukrán légierő állítása szerint a becsapódó rakéták nem okoztak jelentős kárt.

Az ukrán Stratégiai Kommunikációs Központ (Stratcom) korábban arról számolt be, hogy Ukrajna volt az első ország a világon, amely ellen interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM) vetettek be. Az orosz erők korábban rakétatámadást indítottak Dnyipro városa ellen is, állítólag hagyományos ICBM-et használva. A támadásban két ember megsérült. Ha Oroszország valóban ICBM-et vetett be Ukrajna ellen, az lenne az első olyan fegyver háborús alkalmazása, amelyet nagy hatótávolságú nukleáris csapások mérésére terveztek.