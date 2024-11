Patrióta: Jön a III. világháború Donald Trump beiktatása előtt? - videó

Joe Biden amerikai elnök kormánya lehetővé teszi Ukrajnának, hogy az Egyesült Államok által biztosított fegyvereket orosz területeken is bevethesse, mondta három, az ügyet ismerő forrás – számolt be róla a Reuters hírügynökség a minap.

Joe Biden és Donald Trump

Fotó: X

Ukrajna az elkövetkező napokban tervezi végrehajtani első nagy hatótávolságú támadásait

a források szerint, ám részleteket nem árultak el a műveletbiztonsági aggályok miatt. A Fehér Ház nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Marija Butina orosz törvényhozó hétfőn drámai figyelmeztetést fogalmazott meg Joe Biden elnök kormánya számára. A törvényhozó szerint a fegyverkorlátozások feloldása a harmadik világháború kitöréséhez vezet.

Korábban úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok visszalép az oroszországi csapások támogatásától.

"A Biden kormányzat azonban a hatalmon töltött utolsó hónapjait úgy látszik arra használja, hogy eszkalálja a proxyháborút. Lehet, hogy kiütheti a következő kormányzat és Donald Trump kezéből a tárgyalási lehetőségeket? - kezdte elemzésében Vukics Ferenc alezredes. "Nagy kérdés, hogy milyen eszközök vannak Ukrajna birtokában, mert ezt pontosan nem tudjuk. Azt sem tudjuk pontosan, hogy milyen mennyiségű rakéta áll még rendelkezésre..."

Azt tudjuk, hogy az amerikai és a brit rakétákkal 300, 250 km távolságig tudnak csapásokat mérni.

"Ezzel azt el tudják érni, hogy nagyon fontos légibázisokat például vagy logisztikai központokat is tudjanak támadni, amik éppen felkészülnek, hogy eszközöket szállítsanak vagy pedig harci mozzanatokban vegyek részt közvetlenül az ukrán fronton. Ők azonban szeretnének több ezer kilométer mélységben csapásokat végrehajtani az orosz infrastruktúrára és ha minden igaz, akkor a belső vágyuk az is, hogy a kormányzati struktúrára is csapásokat tudjanak mérni."

A teljes videót itt tudja megnézni:

A percről percre tudósításunkat a háborúról itt tudja követni.