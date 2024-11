Többször elmondtam már, hogy Oroszország nemcsak készen áll a tárgyalásokra, hanem egy bizonyos szakaszban – a konfliktus legelején – le is folytattuk ezeket a tárgyalásokat. És még egy kölcsönösen elfogadható megállapodást is kidolgoztunk, amelyet ukrán részről is jóváhagytak. A későbbiekben azonban az ukrán fél – külső tanácsra –, elutasította ezt a megállapodást.