Óriási robbanás volt egy New York-i vasútvonalon - videó

Nagy erejű robbanás zavarta meg a vonatok közlekedését New Yorkban. Az incidenst követően felfüggesztették a vasúti közlekedést New York és New Haven között. A lángokat a tűzoltóknak három órába telt megfékezniük.

Egy transzformátor robbanást okozott Bronxban, amely súlyosan akadályozta a vonatok forgalmát. Nem jártak a vonatok New York és New Haven között. A helyszínen készült felvételeken látható, hogy sűrű füst gomolygott a robbanás helyszínén. A tűz először egy raktárépületben ütött ki, majd átterjedt egy közeli állomásra. A lángokat a tűzoltóknak három órába telt megfékezniük. A hatóságok jelenleg vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. Sérültekről nem érkezett jelentés - számolt be róla a BBC. Tegnap arról számoltunk be, hogy halálos robbanás történt egy amerikai üzemben Kentuckyban. Az épület részben összeomlott, és a közeli házak és üzletek is megsérültek. New Yorkban több ház és autó megsérült, amikor egy kis utcában felrobbant egy autó. Nemrég New Jersey-ben robbant fel egy ház. A robbanásban egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült. Szeptember elején pedig a Hertz-tornyot robbantották fel Louisianában.

