Hatalmas hó esett Hargita megyében, rengetegen áram nélkül maradtak

Az idei tél első nagyobb havazása az egész Székelyföldet és Erdély más megyéit is érintette, a hóréteg vastagsága egyes helyeken a 20 centimétert is eléri. Hó borítja Kovászna és Brassó megye útjait is - írja az MTI.

A brassói regionális út- és hídügyi igazgatóság több mint 150 munkagépe dolgozik. Brassó, Szeben, Maros, Hargita és Kovászna megyében ezer tonna csúszásgátló anyagot szórtak szét az útkarbantartók.

Beszterce-Naszód megyében is téliesek az útviszonyok, az Erdélyből Moldvába vezető hágókon 20 centiméteres a hóréteg. Szeben megyében egy országúton akadozott a közlekedés, miután az erős szél miatt és a hó súlya alatt megrogyott fák az úttestre dőltek.

A román meteorológiai szolgálat péntekre sűrű havazás és hóvihar miatt harmadfokú riasztást adott ki hét megye hegyvidékeire, míg a többi térségben első- és másodfokú riasztás van érvényben.

Mutatjuk, hol kell Magyarországon előkészíteni a hólapátot, több centi hó is eshet. Ha szakad az eső, vizes, havas vagy latyakos az út, a járművezetőknek fokozottan kell figyelniük. A hosszabb féktávolság, az esetleges aquaplaning és a rossz látási viszonyok mind-mind növelik a kockázatot. A statisztikákból az derül ki, hogy csapadékos időben nagyjából kétszer akkora a balesetveszély, mint száraz úton - írja közleményében a Magyar Gumiabroncs Szövetség.