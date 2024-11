Bizarr sellőlényt találtak az Egyesült Királyságban

Az állatot egy dinoszauruszhoz és a fekete kutyához hasonlították. A 29 éves Catherine Sabbarton-Wright a Cley Beach mentén sétált Salthouse közelében, amikor valami nagy dolgon megakadt a szeme a parton.

A titokzatos állatnak szőrös teste, kutyaszerű feje, hegyes fogai és uszonyai voltak.

Azt mondta:

Először a méret volt az, ami felkeltette a figyelmemet. Akkora volt, mint egy nagy szarvas vagy egy tehén. Először azt hittem, hogy egy szarvas, mígnem észrevettem a fogakat. A lény teste „erősen lebomlottnak” tűnt, csak a hús és a szőr egy része maradt meg.

Abban a reményben, hogy többet megtudhat az állatról, Catherine állatorvos nővére megosztotta a képeket egy természettudósoknak szóló Facebook-csoportban - számolt be róla a The Sun.

Ekkor valaki felvetette, hogy egy sellő lehet.

Ám amikor Catherine magával vitte munkába a tetemről készült képeket, valaki felvetette, hogy az állat egy kutya, egy szarvas – vagy akár egy tehén is lehetett a közeli mezőkről.

Rob Deaville, a tengeri emlősök – és cetfélék – szakértője úgy véli, hogy a lény valószínűleg egy fóka, de elismeri, hogy nehéz megmondani.

Catherine hozzátette: Nemrég jártam a fókáknál a Blakeney ponton, és már sokszor láttam őket itt a tengerparton úszni.

Azt gondoltam, hogy a hely miatt ez egy fóka lehet, de nem gondoltam volna, hogy ekkora lesz.

Szeptemberben arról is beszámoltunk, hogy egy hatalmas tengeri állatot sodort partra a víz egy vihar után Ausztráliában. A szakértők eddig még nem tudták beazonosítani az állatot.

A dinoszauruszok korát idézi első ránézésre az a hatalmas tetem, amelyet egy tengeri vihar hullámai sodortak ki a homokos fövenyre Új-Zélandon.

Rémisztő szörny került elő az óceán mélyéről tavaly is: úgy nézett ki mint egy ősi ismeretlen szimbólum, ahogy előbukkant az éjfekete sötétségből. 2013-ban rögzítette az Oceaneering UK mélytengeri kutatással és technológiai munkák elvégzésével foglalkozó szervezet kutatóhajójáról mélybe bocsátott távvezérlésű ROV azt a különleges felvételsort,

amelyen egy semmihez sem hasonlítható furcsa élőlény látható.

Tavaly arról is beszámoltunk, hogy száz év után megoldódhat a hátborzongató Fidzsi-szigeteki sellő rejtélye. Beszámoltunk arról is, hogy a Kurashiki Tudományos és Művészeti Egyetem kutatói egy régi "sellőmúmiát" vizsgáltak, hogy kiderítsék, mi is az valójában.