Megjelent a sertéspestis Ukrajnában

Az első eseteket Ivano-Frankivszk körzetében, a vaddisznó állományban regisztrálták. Szakértők szerint a járvány a meglévő teljes sertésállomány akár 50 százalékának a kiirtását vonhatja maga után - számolt be róla a Mandiner.

Mint írták,

ez már idén hatalmas, akár egymilliárd eurós kárt is okozhat, ami rendkívül súlyos csapást jelentene a háborúban álló országra.

Az Ukrán Sertéstartók Szövetsége a kormányt teszi felelőssé a járvány miatt, mivel tavaly nem éltek a lehetőséggel, amikor a vietnámi gyártó felajánlotta a fertőzés elleni ASP nevű oltóanyagot. A vakcinát akkor ugyanis azt még nemzetközileg nem ismerték el.

2018. október 30., Alsó-Szászország: vaddisznó és malacai a Wisentgehege állatkertben

Fotó: HOLGER HOLLEMANN / DPA

Ahogy arról az Origo nemrég beszámolt, néhány éve tombolt a sertéspestis Olaszországban is, több területet le kellett zárni. Liguria és Piemont tartományban betiltották a vadászatot, az erdei kirándulást és a gombaszedést is az afrikai sertéspestisben elpusztult vaddisznók miatt. A járvány megjelent Németországban is, a sertéseknek halálos kórt okozó vírust egy vaddisznótetemben mutatták ki.