Három fiatalt ölt meg, mégis szabadon engedték – ezután hat emberrel végzett a sorozatgyilkos

Fotó: Cabluck, Jarrold / University of Texas Arlington Libraries

A texasi rendőrség hajtóvadászatot indított Kenneth McDuff ellen, miután utolsó áldozatával is végzett. Valamint azt is megosztották a nyilvánossággal, hogy McDuff-ot gyanúsítják az elmúlt években Texas-szerte történt gyilkosságok miatt és ezért ki akarják hallgatni. Ebben az időben a sorozatgyilkos a Missouri állambeli Kansas Cityben élt és a Richard Fowler álnevet használta. Emiatt pedig munkát is talált egy hulladékgazdálkodási vállalatnál.

1992. május 1-jén valaki felismerte „Fowler”-t, miután meglátta a fényképét az America's Most Wanted egyik epizódjában. Három nappal később felhívta a rendőrséget. Kiderült, aki felismerte a keresett sorozatgyilkost, McDuff egyik volt munkatársa.

Ezután a rendőrség május 4-én elfogta a férfit, miközben a munkahelyére tartott.

Végül 1998. november 17-én, mintegy 30 évvel azután, hogy először halálra ítélték, Kenneth McDuff sorozatgyilkost méreginjekcióval kivégezték.