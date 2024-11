Szijjártó Péter: A békepárti, patrióta erők választási győzelmei reményt adnak a béke visszatérésére

Szijjártó Péter Szarajevóban.

Fotó: Szijjártó Péter hivatalos Facebook-oldala

Ez annál is inkább indokolt, mivel az eddigi, fenyegetésekre épülő stratégia láthatóan nem működött, s túl azon, hogy nem működött, még kétségbe is vonta az itt élő népek demokratikus döntéshez fűződő jogát" - vélekedett. "Azt gondolom, hogy most sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint voltunk néhány évvel ezelőtt, és ez a kedvezőbb környezet újabb lehetőséget kínál arra, hogy együttműködésünk még hatékonyabb legyen" - folytatta. A miniszter végül újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy az elmúlt ezer napban soha nem volt még akkora esély a béketeremtésre Ukrajnában, mint most.

Őszintén reméljük, hogy Donald Trump elnök úrnak sikerült beváltania a terveit, és sikerül minél előbb elérni a békét. Mi azt látjuk, hogy minden egyes nap, ami háborúval telik, az újabb halálos áldozatokkal jár, újabb pusztítással jár és újabb szenvedést hoz

- figyelmeztetett Szijjártó Péter.

"Úgyhogy a magunk részéről, ahogy eddig, ezután is a legteljesebb erővel érvelünk a béke mellett. Ez az álláspont Európában kisebbségben van, azonban globálisan nagy többségben (…) És a boszniai Szerb Köztársaság is és mi is büszkén vagyunk tagjai ennek a békepárti többségnek" - jegyezte meg. Valamint kifejtette, hogy Európának nyilvánvalóan új stratégiára van szüksége, mivel a kontinens nincs olyan állapotban sem pénzügyi, sem katonai szempontból, hogy az Egyesült Államok helyére lépjen.

Én abban bízom, hogy Donald Trump győzelme Európában is megerősíti a béke és a kölcsönös tisztelet hangját. És hogyha a kölcsönös tisztelet hangja megerősödik, akkor Brüsszelből is több tisztelettel kell, hogy beszéljenek Bosznia-Hercegovinával és ezen belül ez a boszniai szerbekre is igaz

- összegzett.