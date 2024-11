Szijjártó Péter: Lojális EU- és NATO-tagként is lehet sikeresen érvényesíteni a nemzeti érdeket

A miniszter ezután arra is kitért, hogy Magyarország a Nyugat-Balkán békéjében és sikerében érdekelt, ezért felelős szomszédságpolitikát folytat, amelynek a keretében 26 millió eurós értékű mezőgazdasági támogatási programot hirdettek a boszniai Szerb Köztársaságban. Ennek nyomán az érintettek mintegy 4700 mezőgazdasági eszközt vásároltak 57 magyarországi vállalattól, így "win-win helyzetről" van szó. Aláhúzta, hogy ez a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés eredményeként jöhetett létre.

"Nem idejöttünk nagy arccal, nem idejöttünk fenyegetőzve, nem idejöttünk azzal, hogy ha nem csinálod ezt, akkor szankciós listára teszünk. Nem idejöttünk kioktatva, hogy csináljátok ezt, mert nektek ez lesz jó. Hanem idejöttünk, és megkérdeztük"

- mondta. Valamint ennek kapcsán sérelmezte, hogy az Európai Unió hazánkat is pénzügyi szankciók alá helyezte. "A kölcsönös tisztelet sok esetben hiányzik a nemzetközi együttműködésből" - jegyezte meg. Majd tudatta, hogy magyar vállalatok szélerőművek, naperőművek, továbbá egy szennyvíztisztító telep építésében is részt fognak venni a boszniai Szerb Köztársaságban. Emellett a nyugat-balkáni térségben sikeres Mol és az OTP is érdekelt lehet a piacra lépésben - fűzte hozzá.

Szijjártó Péter végezetül üdvözölte azt, hogy az utóbbi időben a patrióta politikusok egyre sikeresebbek világszerte.

"Az Európai Parlament harmadik legnagyobb képviselői csoportját most már mi alkotjuk, és az Egyesült Államokban is egy patrióta, békepárti elnök nyert. És azt hiszem, hogy ennél jobb hírt Európa és benne Közép-Európa nem is kaphatott volna"

- jelentette ki.