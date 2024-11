Szijjártó Péter: A magyar-argentin stratégiai együttműködés erősíti hazánk világpolitikai pozícióját

A tárcavezető az argentin kollégájával, Gerardo Wertheinnel folytatott tárgyalását követően kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a világpolitikában több fontos átalakulás is történt, a baloldal a biztonság és a gazdaság terén mutatott sikertelensége nyomán több helyen is elkezdett visszaszorulni.

A baloldali visszaszorulásnak és a jobboldali patrióta előretörésnek szinte minden kontinensen vannak kiemelkedő szereplői

- húzta alá. Ennek kapcsán pedig kifejtette, hogy Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban a héten Donald Trump nyerte az elnökválasztást, Európában Magyarországgal azonosítják a patrióták erősödését, Dél-Amerikában pedig Argentína az az ország, amely a közelmúltban jobboldali, konzervatív értékek mellett elkötelezett vezetőt választott.

Javier Milei elnök megközelítése a világot jelenleg komoly kihívások elé állító ügyeket illetőleg nagyon hasonló a mi megközelítésünkhöz, legyen szó a szuverenitás vagy a nemzet védelmének kérdéseiről, a családok védelméről. Hasonló, mondhatnám azt is, hogy sok esetben azonos álláspontot képviselünk

- mutatott rá.

Van tehát itt Latin-Amerikában is egy stratégiai szövetségesünk, ez jó hír. Van Latin-Amerikában is egy elkötelezett jobboldali, patrióta, konzervatív vezetésű nagy ország, amely a G20 tagja. Az Argentínával való stratégiai együttműködés tehát Magyarország pozícióját jelentős mértékben erősíti a nemzetközi politikai térben

- tette hozzá, emlékeztetva arra is, hogy a két ország éppen idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének századik évfordulóját.

Szövetségesek vagyunk (…) Ezért támogatjuk azt, hogy Argentína minél több nemzetközi szervezetben minél erőteljesebb pozíciót szerezhessen, hiszen ez nekünk is jó. Ezért támogatjuk azt, hogy Argentína be tudjon lépni az OECD-be, és hogy a NATO-partnerség keretében a NATO és Argentína között minél szorosabb együttműködés jöjjön létre

- hangsúlyozta. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy öt fontos megegyezést írtak alá, amelyek újabb lendületet adnak az együttműködésnek, különös tekintettel arra, hogy a ma legmodernebb, leginnovatívabb iparágak is érintettek, az űripar és a nukleáris ipar. Kiemelte, hogy

zajlik már annak a magyar űrhajósnak a kiképzése, aki a Nemzetközi Űrállomáson fontos kísérleteket fog végrehajtani, amitől az egész hazai szektor kaphat egy új lendületet, és szép ereményt lehet elérni, ha sikerül összekapcsolódni az argentin űriparral is.

A miniszter hozzátette, hogy mind a két ország használ atomenergiát, s mindkét országban zajlik jelenleg is nukleáris beruházás. Üdvözölte, hogy Argentína a kis méretű, moduláris erőművek tervezésének élmezőnyében van, ez pedig hasznára válhat Magyarországnak is. Tájékoztatása szerint három olyan megállapodás is aláírásra került, amelyek az oktatás területén fűzik szorosabbra a kapcsolatot: továbbra is évi huszonöt argentin diák tanulhat ösztöndíjjal a magyarországi egyetemeken, közös képzési program indul a Magyar Diplomáciai Akadémián, illetve elindul a magyar nyelvoktatás Buenos Aires egyik legnagyobb felsőoktatási intézményében. A miniszter kijelentette, hogy

a nukleáris energián kívül is kulcsterülete lehet az együttműködésnek az energia, hiszen Argentínában találhatók a világ egyik leggazdagabb földgáz- és kőolajforrásai. Tárgyalás zajlik azon magyar technológia használatáról, amellyel akár 20-30 százalékkal is növelhető a kitermelés környezetbarát módon

Emellett a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, illetve az orvosi eszközök gyártása terén is újabb és újabb magyar cégek jelennek meg az argentin piacon. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy tavaly új csúcsot döntött a kétoldalú kereskedelmi forgalom, megközelítve a 250 millió dollárt, és a bővülés folyamatos. Végezetül érintette azt is, hogy a jelek szerint a határvédelem és a biztonsági okmányok gyártása terén is komoly kereslet van a magyar technológiákra.