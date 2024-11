Terrortámadás készülhet a Barátság kőolajvezeték ellen

Kelet-Szlovákia területén olyan tevékenységeket észleltek, amelyek a kritikus infrastruktúra elleni terrortámadás esetleges előkészítésére utalnak

- nyilatkozta Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter a helyi médiának.

A belügyminiszter azt is kiemelte, hogy az információk szerint nemcsak Szlovákiában, hanem

Magyarországon is működik egy szervezett csoport, amely a Barátság kőolajvezeték közelében végezhet terepfelmérést egy esetleges terrortámadás végrehajtásával kapcsolatban.

Juraj Krúpa, az SaS párt képviselője szerint azonban Sutaj Estok nyilatkozata inkább a közvélemény megnyugtatását célozta, amikor azt hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek a kritikus infrastruktúrák védelme érdekében - írja az Új Szó.

Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy Szlovákiában május óta küldözgetnek bombafenyegetéseket e-mailben a különféle hivatalos intézményeknek. Először egy iskola kapott fenyegető e-mailt, majd más iskolák is kaptak később hasonló levelet. Ezután pedig a szlovák bankok, majd a bíróság, illetve a Pozsonyi Műszaki Egyetem, a pozsonyi repülőtér, de még maga a szlovák kormány is kapott levelet. A szlovák hatóságok az összes esetet kivizsgálták, azonban bombát egyszer sem találtak, mint ahogy az elkövetőket sem kerítették kézre.