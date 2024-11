Emberekre támadt egy tigris Kínában - videó

A kínai Heilongjiang tartomány egyik falujában két egymást követő tigristámadás is történt. Egy férfit hétfő reggel harapott meg a bal kezén a nagymacska, a sérülés olyan súlyos volt, hogy négyórás műtétet kellett végrehajtani a kórházban. A támadások után rendkívüli ülést tartott a helyi hatóság, ahol az állatot hivatalosan szibériai tigrisként azonosították.

A hatóságok keresést indítottak a tigris befogására.

Ez a faj általában nem fordul elő a térségben, így a szakértők különösen nagy figyelmet fordítanak a helyzet kezelésére, és speciális csoportot küldtek a veszély elhárítására.

A kamerák által rögzített felvételek és a közösségi médiában megosztott videók tanúsága szerint a tigris rendkívüli agresszivitást mutat.

Az egyik videón látható, amint az állat nekiveti magát egy ház vaskapujának, ahol egy férfi épp csak el tudott menekülni. A hatóságok egyelőre nem tudják biztosan, hogy egyetlen állatról van-e szó, vagy több tigris is érintett a támadásokban. A helyi lakosságot figyelmeztették, hogy kerüljék az erdős területeket, és azonnal értesítsék a hatóságokat, ha tigrisnyomokat látnak.

A helyi lakosokat fokozott óvatosságra intették, és arra kérik őket, hogy működjenek együtt a hatóságokkal a kockázatok minimalizálása érdekében - írja az NBC News. A közeli Tigris és Leopárd Nemzeti Park szerint, bár az incidens helyszíne nem tartozik a park irányítása alá, minden sérült jogosult kártérítésre.

