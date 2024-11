Elindult a totális orosz offenzíva, jön a háború legpusztítóbb szakasza

Október közepén már beszámoltunk róla, hogy Észak-Korea akár 12 ezer katonát is küldhetett Oroszország megsegítésére a háborúba. A két ország közötti közvetlen katonai együttműködésről, amelyről korábban már az Origo és más nemzetközi sajtóorgánumok is beszámoltak, most hivatalos megerősítést adott a dél-koreai hírszerzés.