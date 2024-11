Kis híján tragédiába torkollott a repülőgép meghibásodása

A manchesteri repülőtéren szállt fel, és Görögországban landolt volna egy repülő egy éve. Ez nem történt meg, de szerencsére tragédia sem következett be. Ez utóbbi azonban csak a szerencsének köszönhető. Most az is kiderült, hogy ki és miben hibázhatott.

Vágólapra másolva!

A Boeing 737-8K5 típusú gép 187 utast szállított a görögországi Kos repülőtérre, 2023. október 17-én. A gép 6:06-kor szállt fel a manchesteri repülőtérről, néhány perccel a felszállás után azonban két létfontosságú rendszer is kikapcsolt. Fotó: AAIB A jelentés szerint a repülő egyik hajtóműve sem működött rendesen a felszálláskor, és azok nem tudtak nyomást kialakítani. A rutin karbantartást végző személyzet korábban valószínűleg nem kapcsolták vissza a rendszert, mert azt hitték, hogy egy korábban jelzett probléma megoldódott. Ráadásul nem ez volt az egyetlen probléma: egy friss jelentése szerint, miközben a pilóták folytatták az emelkedést, újabb hibát jelző gomb villant fel. Az üzemeltető, a karbantartási irányítójával folytatott konzultációt követően a parancsnok arra a következtetésre jutott, hogy a gépnek vissza kell térnie a manchesteri repülőtérre. A gép azonban túl nehéz volt, és kénytelenek így el kellett égetni az üzemanyagot, mielőtt leszállhattak volna. A jelentés szerint a parancsnok - aki hajnali 3-tól készenlétben volt, hajnali 1-kor arra a hírre ébredt, hogy 4.30-ra jelentkezik a manchesteri repülőtéren - három órát aludt. A jelentés hozzáteszi: "Bár a parancsnok nem hitte, hogy a fáradtság közrejátszott ebben az eseményben, az eseményt megelőző nyolc hétben és az azt megelőző pihenőidőben végzett beosztásának elemzése azt sugallja, hogy a fáradtság még mindig közrejátszott. Végül a gép ugyan megsérült landolás közben, senki sem sérült meg súlyosan.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!