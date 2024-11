Tüntetés volt Belgrádban az újvidéki vasútállomáson történt súlyos baleset miatt - videó

A tüntetők "a vér a ti kezetekhez tapad", "a korrupció öl", és "tartóztassátok le Vucicot" feliratú táblákat magasba tartva, és ugyanezeket a követeléseket skandálva vonultak a kormány épülete elé. Radomir Lazovic, az ellenzéki Zöld-Baloldali Front egyik vezetője parlamenti vizsgálóbizottság felállítását követelte, és közölte, hogy

véleménye szerint az Újvidéken történt katasztrófáért a kormány a felelős.

Ana Brnabic házelnök a belgrádi Pink televízióban azzal vádolta meg az ellenzéket, hogy nem tartja elegendőnek a 14 halottat, mert így nem tudja eléggé támadni a kormányt, és ebből a tragédiából is politikai ügyet akar csinál.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, a munkálatok azonban 2024-ben is folytak.

Goran Vesic építésügyi miniszter idén júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, és az egész épület használhatóvá vált. Akkor azt is elmondta, hogy a felújítás 16 millió euróba (6,5 milliárd forint) került. Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök péntek este a nemzethez intézett és a televízióban is közvetített beszédében az ügy politikai és büntetőjogi felelőseinek megtalálását követelte.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, november elsején 14 ember meghalt Szerbiában, amikor az újvidéki vasútállomás homlokzata leomlott. Később előkerült egy felvételt a tragédiáról, ami bizonyítja, hogy pillanatok alatt omlott le a homlokzat. Később az is kiderült, hogy összegyűrt zsákokat használhattak beton helyett az építkezésen.

A vasúttársaság közleménye szerint az előtető a vasútállomás régi épületén szakadt le, nem azon, amelyet a Belgrád-Budapest vasútvonal kiépítése miatt felújítottak, ezen a részen csak belső felújítást végeztek, illetve a homlokzatot újították fel.

Milos Vucevic szerb miniszterelnök a második világháború utáni időszak legnehezebb pillanatának nevezte Újvidék történelmében a pénteki tragédiát.

Orbán Viktor miniszterelnök részvétét fejezte ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnöknek és Szerbia népének az újvidéki tragédia miatt.

Szeretném kifejezni legmélyebb részvétemet Vucic elnöknek és Szerbia népének az újvidéki vasútállomás tetőzetének tragikus leomlása miatt.

